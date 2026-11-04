China está dispuesta a trabajar con todos para una fructífera Reunión de Líderes Económicos de APEC, dice canciller chino

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BEIJING/Xinhua

China está dispuesta a trabajar con todas las partes para hacer un buen trabajo en la etapa final del «Año de China» de APEC 2026, y a contribuir a la obtención de resultados fructíferos en la próxima Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), dijo hoy martes el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

La próxima reunión de líderes es un encuentro importante relacionado con el desarrollo futuro de la región de Asia-Pacífico, dijo Wang quien presidió por videoconferencia la 37ª Reunión Ministerial de APEC junto con el ministro de Comercio, Wang Wentao.

En noviembre de este año, China será sede de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen, en el sur de China. Esta será la tercera ocasión en la que el país es sede del evento tras la reunión de Shanghai 2001 y de Beijing 2014. El tema de la cumbre de este año es «Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos», y China ha identificado la apertura, la innovación y la cooperación como las tres áreas prioritarias para la cooperación de APEC de este año.

Más de 300 reuniones y eventos se han realizado con éxito durante el «Año de China» de APEC, lo cual ha generado una serie de resultados en materia de cooperación, dijo Wang Yi.

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