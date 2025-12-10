Trump sin descartar envío de tropas de EEUU a Venezuela

Compartir

Washington/Prensa Latina

Aunque dice impulsar una agenda de paz, el presidente Donald Trump se negó a descartar el envío de tropas de Estados Unidos a Venezuela y hasta extendería operaciones militares a México y Colombia en su lucha antidrogas.

“No quiero descartarlo ni confirmarlo. No hablo de eso”, enfatizó Trump sobre el despliegue de tropas terrestres, y agregó: “No quiero hablar con ustedes sobre estrategia militar”, pero sí especificó que consideraría usar la fuerza contra objetivos en otros países donde el narcotráfico es muy activo, incluidos México y Colombia. “Claro que sí”, puntualizó en sus comentarios, que aparecen este martes en una entrevista publicada por el diario Político en la que abordó, entre otros temas, las acciones que su administración ha emprendido en América Latina contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico, sin ofrecer pruebas.

Trump ha desplegado una fuerza militar masiva y sin precedentes en décadas en el Caribe para atacar a presuntos narcotraficantes con el blanco sobre Venezuela a cuyo Gobierno y presidente, Nicolás Maduro, acusa de estar vinculados a las drogas. Su controvertida camapaña de ataques a ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico oriental deja 87 muertes y 22 embarcaciones hundidas.

En la entrevista, Trump se negó repetidamente a descartar el envío de tropas estadounidenses a la nación sudamericana como parte de un esfuerzo para derrocar a su homólogo venezolano.

La postura de Trump incluso es criticada del lado de su espectro político que alertó respecto a las consecuencias de una eventual invasión terrestre a Venezuela, la cual definen como una línea roja para los conservadores que votaron por él, en parte, para poner fin a las guerras en el extranjero.

Durante sus declaraciones el mandatario republicano apenas defendió algunas de sus acciones más controvertidas en América Latina, incluido el reciente indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en una prisión federal.

Hernández fue juzgado y sentenciado en una corte de Nueva York por cargos asociados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Al otorgar su perdón, Trump confesó que sabía “muy poco” sobre él, excepto que “personas muy buenas” le habían dicho que el expresidente hondureño había sido blanco de ataques injustos por parte de opositores políticos.

“Me pidieron que lo hiciera y dije: ‘Lo haré’”, admitió Trump, sin nombrar a quienes intercedieron por el indulto para Hernández.

