Cuba reafirma su política de cero tolerancia al narcotráfico internacional

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El gobierno de Cuba reafirmó su política de tolerancia cero frente al narcotráfico internacional, ya que el país no es productor, almacén, ni tránsito de drogas ilícitas, ni hay lavado de activos financieros.

El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Drogas, destacó el trabajo coordinado y la creación de subgrupos territoriales en todas las provincias y la inauguración del Observatorio Nacional de Drogas, como parte de una estrategia integral que combina prevención y enfrentamiento, orientada a consolidar una cultura de rechazo al consumo.

“La estrategia nacional se sustenta en dos líneas esenciales, que son el enfrentamiento penal a quienes cometen delitos vinculados al tráfico ilícito y la prevención social, orientada a formar una cultura de responsabilidad y rechazo al consumo”, sostuvo.

Cuba mantiene una activa cooperación con servicios homólogos de la región y reafirma su compromiso con los tratados y convenciones internacionales, actuando siempre con apego al Derecho Internacional y al respeto de los DDHH.

Juan Carlos Puey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas, afirmó que Cuba no es un país productor, almacén o tránsito de drogas hacia terceros países, pero sufre las consecuencias externas de este flagelo, dada la persistencia de personas que desde el exterior intentan y persisten organizar operaciones para la introducción de droga al territorio empleando diferente vías y modalidades.

Según Ivey Daniel Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, el gobierno de Cuba mantiene una lucha contra las drogas ilícitas y el narcotráfico.

“En los últimos años hemos detenido y capturado 14 lanchas rápidas y 39 narcotraficantes, con un total de 4,487 kilógramos de droga, estos datos son el mejor aval de la materialización de la voluntad de luchar contra las drogas ilícitas y el narcotráfico internacional en cualquiera de sus manifestaciones”, indicó.

La presencia de drogas ilícitas en el territorio nacional continúa siendo limitada, y aun cuando el bloqueo impuesto por Estados Unidos restringe el acceso a tecnologías y recursos financieros necesarios para fortalecer la detección, se cuenta con los medios para realizarla oportunamente.

