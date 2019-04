Trump se burla de los migrantes centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos

RT

Durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el viernes en Indianápolis (Indiana), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se intentó ridiculizar a los migrantes que llegan a la frontera de su país en busca de asilo.

En el evento, que es considerado el principal ‘lobby’ de armas en Estados Unidos y donde Trump cuenta con apoyo a sucandidatura para los comicios de 2020, el mandatario estadounidense simuló leer una petición de asilo y en un tono como de llanto dijo: «Leen la declaración, ‘tengo miedo por mi vida, tengo miedo de volver a mi país, quiero quedarme en América'».

Asimismo, vinculó a los solicitantes de asilo a las maras (pandillas) y aseguró que algunos de ellos sondelincuentes.

Un poco más de adelante, Trump reiteró que no quiere a los migrantes en su país: «Ellos nos golpean, no los queremos en nuestro país, pero no quieren regresar al suyo».

Ante la NRA, el presidente de Estados Unidos aseguró que al terminar el año estarán construidos 650 kilómetros (400 millas) del muro entre su país y México, y se remodelarán algunas fracciones del existente.

No es la primera vez

El pasado 1 de abril, durante un mitin de campaña, Trump hizo la misma mención.

En un video se le escucha decir: «‘Estoy muy preocupado por mi vida, estoy muy preocupado por mi vida'(…) Entonces ves al tipo y parece que acaba de salir de un ring de un campeonato mundial de peso pesado. Es una gran estafa», expresó.

Asimismo, en los primeros días de abril, luego de visitar el estado de California, Trump ya había prometido enviar más tropas a la frontera sur, declarando que «el país está lleno», y por ello no se pueden recibir más migrantes, según el presidente.

El conflicto migratorio y, principalmente, la situación de la frontera con México, es una tema de vital importancia para Washington. De hecho, fue uno de los asuntos que más trascendió en todo el mundo acerca de la campaña presidencial de Trump, antes de ocupar la Casa Blanca.

Asimismo, en los últimos meses se desarrollaron tensos debates parlamentarios por la partida presupuestaria. Muchos legisladores demócratas demostraron su oposición para otorgarle grandes sumas de dinero público al Gobierno para financiar su política fronteriza. Así, Trump solo consiguió 1.400 millones de dólares aprobados por el Congreso, y Defensa ya comunicó el 9 de abril que se firmaron dos contratos para la construcción del muro en algunas zonas puntuales, por un total de 976 millones de dólares.