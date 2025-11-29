Trump reaviva polémica con otra injerencia en elecciones de Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero electoral en Honduras con otra intromisión en los comicios del domingo, al ratificar su apoyo a uno de los candidatos de la derecha.

En un segundo mensaje en solo 48 horas, ahora a través de su cuenta oficial en la red social X, Trump mostró su público respaldo a Nasry Asfura, aspirante presidencial por el derechista Partido Nacional (PN) en las elecciones generales de este 30 noviembre.

Su reciente irrupción en los asuntos internos de este país centroamericano sucede a la realizada el pasado miércoles en su red personal Truth Social, en la que, con su habitual estilo injerencista y contrario al progresismo, instó a los hondureños a votar por Asfura.

Entonces, el gobernante norteamericano enterró las aspiraciones del presidenciable del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, una de las apuestas de la derecha nacional e internacional en la cercana contienda.

El magnate estadounidense acusó a los rivales del Asfura de representar el “avance comunista”, en alusión a Nasralla y a la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, favorita en la mayoría de sondeos para suceder a su correligionaria de izquierda, Xiomara Castro.

En un giro calificado por analistas de inesperado, en particular tras el abierto apoyo de congresistas republicanos de ultraderecha al postulante del PL, Trump dijo que “Nasralla no es amigo de la libertad”, al recordar su inestable inclinación ideológica.

Hasta ahora, el pretendiente liberal, quien durante la campaña viajó en varias ocasiones a Estados Unidos, presumía de un supuesto apoyo de la potencia del norte.

A juicio de los propios entendidos, la postura de Trump revela lo evidente: Nasralla carecía posibilidades de derrotar a Moncada y, en un acto de desesperación, se decantó por Asfura, cuyo partido arrastra un pasado reciente de fuertes vínculos con el crimen organizado.

El expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2022) y predecesor de Castro purga una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...