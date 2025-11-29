Alertan sobre plan derechista para crear caos en comicios hondureños

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, alertó este viernes sobre un presunto plan de la derecha para crear caos en las elecciones del próximo domingo y culpar al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Si aquí va haber un problema, lo van a generar las maras y pandillas, el crimen organizado que ha estado en reuniones con dirigentes del Partido Nacional”, denunció Salgado en declaraciones a un canal de la televisión local.

El titular señaló directamente a esa institución política de la supuesta trama para generar desórdenes, con el propósito de responsabilizar de un eventual estallido social a Libre, favorito en la mayoría de sondeos para lograr un segundo mandato consecutivo al frente del gobierno.

Detalló que vía WhatsApp circulan notas escritas con amenazas de muerte a la dirigencia del partido oficialista, surgido dos años después del golpe de Estado de 2009 contra el entonces mandatario Manuel Zelaya, actual líder de Libre.

Hay personas que están enviando audios por WhatsApp, mensajes amenazantes a nuestros representantes en mesas electorales, advirtió.

“Tenemos informes de inteligencia que nos han alertado sobre estas reuniones” con el Partido Nacional, enfatizó Salgado, quien recordó el pasado reciente delictivo de la agrupación centenaria, que tiene a su último gobernante, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

“El Partido Nacional es una organización criminal que tiene cuatro años de estar en la llanura, pero nunca se desmanteló todo ese aparato, no solo de saqueos, sino también de relación directa con el crimen organizado”, remarcó.

Sobre la intromisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios hondureños, con su abierto apoyo al candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, el funcionario opinó que se trata de “un acto descarado de injerencia”.

A su juicio, la administración Trump se ha caracterizado por manejar su política exterior a base de “sombrerazos”, y da la impresión de que a veces el Departamento de Estado tiene una posición y, después, el mandatario norteamericano la destruye, ironizó.

“Yo creo que el gran error de la oposición ha sido creer que las elecciones se ganan en Washington”, opinó, en referencia a los frecuentes viajes al país del norte del también aspirante presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, a quien Trump sepultó con su respaldo a Asfura.

Las elecciones se ganan en Honduras, expresó el titular de Planificación Estratégica, quien afirmó que Rixi Moncada, presidenciable de Libre, fue la única contendiente que recorrió los 18 departamentos (regiones) de esta nación centroamericana y escuchó los problemas del pueblo.

