Trump hará anuncio en EEUU, expectativa ante tensión con Venezuela

Washington/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará hoy un anuncio junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, en medio de la escalada de tensiones con Venezuela.

Según lo previsto, Trump hablará desde su residencia de Mar-a-Lago, a las 4:30 p.m. hora del Este, aunque la Casa Blanca no ha revelado detalles sobre el posible contenido de su anuncio.

La expectativa es alta en la prensa local, pues la convocatoria ocurre después de que la Guardia Costera de Estados Unidos confiscara un segundo petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela el pasado 20 de diciembre y anunciara ayer una “persecución activa” de un tercer buque en el mar Caribe.

Luego del atraco, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo en redes sociales que “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”. “Los encontraremos y los detendremos”, advirtió.

El mandatario republicano sigue sin descartar una guerra con Venezuela e insiste en que la nación sudamericana le devuelva el «petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente», al parecer refiriéndose a la nacionalización soberana de la industria energética de ese país.

Trump ordenó el 10 de diciembre el bloqueo total y completo de barcos sancionados que entren o salgan de Venezuela tras la arbitraria e ilegal designación del Gobierno de Nicolás Maduro como organización terrorista. En una entrevista publicada por Político, lanzó la amenaza a su par venezolano de que: “Sus días están contados”.

En áreas del Caribe, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reunieron en los últimos meses más de una docena de buques de guerra, el portaaviones más grande del mundo y unos 15 mil soldados como parte de lo que el Pentágono llamó “Operación Lanza del Sur”.

Para los observadores, este es el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, y constituye una amenaza directa contra Venezuela, el actual blanco de la agresiva política exterior del excandidato al Premio Nobel de la Paz en 2025.

Además, las fuerzas militares han destruido, en una intensificada campaña de la lucha antidrogas de Trump, más de una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, provocando la muerte de más de un centenar de presuntos «narcoterrositas».

Recientes declaraciones a Vanity Fair de su jefa de Gabinete, Susie Wiles, aseguró que Trump «quiere seguir hundiendo barcos hasta que Maduro se rinda.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no especificó el viernes si eso equivale a un cambio de régimen. «Pueden interpretarlo como quieran», acotó acerca de los comentarios de Wiles, recuerdan medios locales.

