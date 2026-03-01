Trump dice que Líder Supremo de Irán está «muerto» luego de ataques de EEUU e Israel

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy sábado que el Líder Supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Khamenei «está muerto», anunció Trump en la red social Truth Social.

Además, Trump señaló que la campaña militar masiva contra Irán continuará.

«¡Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o tanto como sea necesario para alcanzar nuestro objetivo de PAZ EN TODO MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO!», dijo Trump en su publicación.

Trump reiteró su llamado previo dirigido al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, a las fuerzas armadas y a la Policía iraníes, para deponer las armas a cambio de recibir inmunidad.

En una entrevista matutina con NBC News, Trump dijo que «la mayoría» de los altos dirigentes de Irán «ya no están», diciendo: «Las personas que toman todas las decisiones, la mayoría de ellas ya no están».

Medios informativos israelíes también reportaron hoy que Khamenei murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que su cuerpo había sido encontrado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo previamente hoy en una entrevista con ABC News que Khamenei y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentran «sanos y salvos».

