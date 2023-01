Trump de campaña en Carolina del Sur con vistas a presidencia de EEUU

FILE - Former President Donald Trump announces he is running for president for the third time as he pauses while speaking at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., Nov. 15, 2022. Ronna McDaniel, the former president's hand-picked choice back in 2017 and the niece of Utah Sen. Mitt Romney, is running to lead the Republican National Committee for a fourth term. In an interview, McDaniel said she notified Trump of her intention to seek another term but did not explicitly ask for his support. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

Washington/Prensa Latina El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) tendrá hoy su primer acto público de campaña del año en Carolina del Sur para las elecciones de 2024, en las que es candidato pese a ser centro de investigaciones. Asesores del exmandatario entienden a la comparecencia como parte de una expansión gradual de sus actividades con vistas a los comicios, tras un mes de campaña relativamente privada. "No será un mitin, sino un evento más íntimo en el que dará a conocer su operación de liderazgo en un estado que alberga una temprana contienda clave de las primarias del Partido Republicano", dijeron los estrategas al periódico Politico. Las fuentes también mencionaron que el exgobernante realizaba actividades como cenas con los principales donantes y líderes del partido, así como otros movimientos entre bastidores. Como recuerda el diario, Trump logró una victoria crítica en las primarias de Carolina del Sur de 2016, donde recibió casi un tercio de los votos en un campo dividido. Ahora el magnate podría tener la oposición de dos posibles rivales republicanos con sede en el estado: el senador Tim Scott y la exembajadora ante la Organización de las Naciones Unidas Nikki Haley, añadió el reporte. Trump anunció su candidatura para la Casa Blanca en 2024 poco después de las elecciones de medio término del 8 de noviembre, por cuyos resultados recibió críticas. Si bien los pronósticos daban a los republicanos como favoritos para conquistar la mayoría en el Congreso, solo lograron dominar la Cámara de Representantes (con 222 asientos de las 435 de esa instancia), mientras el Senado quedó en manos de los demócratas, al lograr 51 de sus 100 escaños. Entre los cuestionamientos aparece el hecho de que el expresidente apoyó a aspirantes en las primarias que eran vistos como opciones más débiles para los comicios intermedios, pero más leales a él que sus oponentes, y muchos de ellos perdieron en sufragios considerados clave. También el pasado mes Trump desató la polémica cuando, a más de dos años de su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, pidió rescindir de la Constitución de Estados Unidos para anular los comicios y reinstaurarlo en el poder. El neoyorquino además es centro de investigaciones del Departamento de Justicia por sus presuntos intentos de frustrar la transición al poder del ganador de los sufragios de 2020, y la retención de documentos clasificados en su mansión Mar-a-Lago, a más de un año de abandonar el Despacho Oval.

