Trump amenaza con imponer aranceles de 50 por ciento a UE y de 25 por ciento a Apple

NUEVA YORK/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy viernes con imponer un impuesto de 50 por ciento a todas las importaciones provenientes de la Unión Europea (UE), y un arancel de 25 por ciento a los productos de Apple a menos que los iPhones sean fabricados en Estados Unidos.

“Las amenazas, dadas a conocer por redes sociales, reflejan la capacidad de Trump para afectar la economía global con un estallido de mensajes escritos, así como la realidad de que sus aranceles aún no producen los acuerdos comerciales que está buscando ni el beneficio de manufactura nacional que prometió a los votantes”, señaló The Associated Press sobre la medida.

El presidente republicano dijo que desea cobrar impuestos más altos a la importación de productos procedentes de la UE que a los procedentes de China.

Trump se mostró disgustado por la falta de avances en las conversaciones comerciales con la UE, la cual propuso recortar mutuamente los aranceles hasta cero a pesar de que el presidente ha insistido públicamente en mantener un impuesto de base de 10 por ciento sobre la mayoría de las importaciones.

“¡Nuestras negociaciones con ellos no están llegando a nada!”, dijo Trump en Truth Social. “Por lo tanto, recomiendo un arancel directo de 50 por ciento a la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No habrá arancel si el producto es construido o fabricado en Estados Unidos”.

Este mensaje fue precedido por la amenaza de imponer impuestos de importación a Apple por sus planes para seguir fabricando el iPhone en Asia. Apple se une ahora a Amazon, Walmart y otras importantes compañías estadounidenses en la mira de la Casa Blanca para tratar de responder a la incertidumbre y las presiones inflacionarias generadas por los aranceles.

