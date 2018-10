Trump amenaza con cerrar frontera con México ante avance de caravana de migrantes

AFP

Ariela NAVARRO

Henry Morales ARANA

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con cerrar la frontera con México para impedir el paso de una caravana de migrantes hondureños que buscan entrar a Estados Unidos, relanzando uno de sus temas electorales predilectos a tres semanas de las legislativas.

“Debo, en los términos más firmes, pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!”, tuiteó el mandatario.

La amenaza se produce a menos de tres semanas de las elecciones legislativas en las que los republicanos arriesgan perder la mayoría en el Congreso.

La caravana partió el sábado de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. “Aquí vamos siempre en la lucha. La misión es entrar en los Estados Unidos. A ver qué dice Dios”, dijo a la AFP Yarelin Pineda, de 27 años.

El presidente estadounidense retomó uno de sus principales caballos de batalla que usó en las elecciones de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.

Trump advirtió que enviaría militares a la frontera con México, sin embargo, no estaba claro cómo podrían ser desplegados estos efectivos. En abril el presidente anunció sus planes de mandar a miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, pero esta medida es competencia de los gobernadores de cada estado, no del mandatario. “Es una declaración política. Para cerrar la frontera se necesita declarar un estado de emergencia o una resolución del Congreso. Esto no es algo que se haga de la noche a la mañana”, explicó a la AFP Manuel Orozco, director del programa de Migración del centro de pensamiento The Dialogue en Washington.

El martes Trump había amenazado con poner fin a la ayuda que Washington concede a esos tres países si no detenían la caravana.

“A ver si se les ablanda el corazón”

Los migrantes hondureños avanzan este jueves por Guatemala hacia México, con la meta de alcanzar Estados Unidos.

Tras pernoctar en la Casa del Migrante de la Iglesia Católica en la capital guatemalteca, los hondureños tienen previsto seguir a pie o con la ayuda de conductores solidarios los 250 km que separan Ciudad de Guatemala de Tecún Uman, localidad que limita con el estado mexicano de Chiapas.

Sin embargo, la travesía se torna dura, en especial para decenas de niños, pues la lluvia no ha mermado en estos últimos días en la región.