Trump afirma que EEUU no atacará a Irán antes de elecciones intermedias del 3 de noviembre

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el país no atacará a Irán antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, aunque el bloqueo estadounidense sigue en vigor, y describió como productivas las conversaciones en curso con Teherán.

«No atacaremos a Irán en ningún momento previo a las elecciones intermedias, que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre», escribió Trump en Truth Social.

«Sostendremos discusiones productivas con República Islámica de Irán», dijo Trump, quien añadió que el país se encuentra en una «muy mala condición» en términos económicos y militares.

Trump dijo que el bloqueo estadounidense permanecerá «en pleno vigor y efecto», y afirmó que 22 millones de barriles de petróleo pasaron anoche por el estrecho de Ormuz, pero ninguno hacia o desde Irán.

Trump concluyó su publicación con la declaración «¡IRÁN NO TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!».

The Financial Times informó hoy jueves que los flujos petroleros a través del estrecho de Ormuz disminuyeron drásticamente y que los datos preliminares muestran que cuatro millones de barriles atravesaron el martes, menos que el promedio semanal de 15 millones de barriles diarios a finales de septiembre.

Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran una campaña militar conjunta contra Irán el 28 de febrero, un promedio de 21,6 millones de barriles de petróleo pasaron diariamente por el estrecho en el último trimestre de 2025, lo que representaba alrededor de una quinta parte del consumo petrolero mundial, indicó la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

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