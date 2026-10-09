Maduro y esposa enfrentan nuevo cargo en EEUU por presunta tortura

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NUEVA YORK/Xinhua

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados este jueves por las autoridades estadounidenses de conspiración para cometer tortura, se indicó en una acusación formal presentada en el tribunal federal en Manhattan.

Maduro «autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como un medio de represión contra la oposición política», añadió la acusación.

Maduro fue acusado anteriormente de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, de los cuales se declaró no culpable.

Un juez de Estados Unidos determinó en julio que Maduro y Flores serán enjuiciados el 1 de junio de 2027.

Los abogados de Maduro han tratado de lograr que el caso sea desestimado y han afirmado que era el presidente en funciones de Venezuela al momento de su captura, por lo que goza de inmunidad de jurisdicción penal en el extranjero.

El 3 de enero, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Venezuela y capturaron a Maduro y a su esposa y los trasladaron a Nueva York. La pareja ha permanecido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura en Caracas.

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