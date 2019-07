Tren lleva agua a ciudad india afectada por la peor sequía en décadas

Chennai / AFP / asianews.it

Un tren especial de 50 vagones, cargados con 2,5 millones de litros de agua, llegó a la ciudad india de Chennai el viernes, en mitad de una de las peores sequías que afecta al sur de India desde hace décadas.

Los vagones fueron arrastrados por una locomotora especial, decorada con flores y una pancarta que decía «Agua potable para Chennai» colgada en la cabecera.

Cuatro trenes especiales diarios llevan agua hasta Chennai -la sexta ciudad india más poblada- desde Vellore, a unos 125 kilómetros de distancia, para combatir la sequía.

El primer envío será llevado a un centro de tratamiento de agua. Después se distribuirá en camiones a diferentes partes de la ciudad el sábado.

Chennai solo ha visto una fracción de las lluvias que suelen caer durante junio y julio.

La ciudad de 4,9 millones de habitantes sufrió una crisis similar en 2001, durante la cual también se enviaron trenes con agua.

La capital del estado de Tamil Nadu requiere normalmente al menos 825 millones de litros de agua al día, pero las autoridades actualmente solo pueden suministrar un 60%.

Con temperaturas que a menudo alcanzan los 40 ºC, las reservas se han secado y otras fuentes de agua están menguando cada día más.

El metro de Chennai apagó su aire acondicionado, los agricultores se vieron obligados a dejar de regar sus cultivos, y las empresas pidieron a sus empleados trabajar desde casa.

La economía de la ciudad también se vio afectada. Algunos hoteles y restaurantes tuvieron que cerrar temporalmente.

Con la llegada de las fábricas de automóviles y las empresas manufactureras, la ciudad ha sufrido una profunda transformación en los últimos años, al punto de ser apodada la “Detroit de la India”.

Por miedo a no ser abastecidos del agua de las cisternas, y terminar sacrificados para beneficiar a los hoteles de lujo y a los empresarios que viven en la zona céntrica, los pobres que viven en los suburbios cortaron las calles de la ciudad.

En las últimas semanas, la Alta Corte de Madrás (ex nombre de la ciudad) criticó a la administración local por la demora en paliar la emergencia hídrica. Según el think tank NITI Aayog (National Institution for Transforming India), Chennai es una de las 21 ciudades indias que quedarán completamente secas, sin aguas subterráneas, para el año 2021.