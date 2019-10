“Trato humano debe estar por encima del tema de seguridad”: Vinicio Cerezo

Yaneth Estrada

@caricheop

Como parte de la conmemoración al Día de Integración Centroamericana, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, reconoció que solucionar el problema de la migración irregular debe contemplar el sentido humano y no solamente el componente de seguridad, “apostándole al desarrollo de forma integral y diseñando una política regional en donde todos los países estén integrados”.

“El énfasis no debe estar en la seguridad, sino que en el tema del desarrollo, porque la solución está en resolver la problemática económica y social de nuestra gente y no en usar la fuerza; al contrario, abriendo toda un región de oportunidades. Es decir, no crear muros, sino puentes de oportunidades”, destacó Cerezo.

Asimismo, explicó que actualmente están trabajando con organizaciones internaciones como ACNUR, la ONU, países de transito (México) y de destino (Estados Unidos y Canadá) para hacer acuerdos, con el objeto de generar una política integral para tratar de resolver el problema de la migración irregular; “regularizarla, pero también asegurarnos de que los migrantes Centroamericanos, quienes se ven obligados a viajar hacia México, Estados Unidos y Canadá, sean recibidos y tratados humanamente con el respeto a sus derechos fundamentales”.

Cabe destacar que este fin de semana, en horas de la madrugada y según informes de la prensa mexicana, la Guardia Nacional detuvo en las cercanías de la frontera con Estados Unidos una caravana de mil migrantes, entre centroamericanos, haitianos y cubanos, a un año desde la llegada de la primera caravana migrante que partió desde Honduras.

Esto llevó a que Estados Unidos reforzara la frontera sur con 6 mil elementos militares, amenazara con aumento de aranceles, creara patrullas fronterizas y que se firmará el acuerdo de País Seguro por Guatemala, México, Honduras y El Salvador, bajo la modalidad de un Acuerdo Migratorio.

Garantías migratorias

En este sentido, Cerezo consideró que esta política regional debe contemplar como punto principal la exigencia de un trato humanitario a los migrantes; como segundo punto, el establecimiento de políticas que permitan ofrecer trabajo temporal, con ejemplos que han sido puesto en Canadá y México en otros momentos y, como tercer elemento, impulsar un modelo de desarrollo que favorezca a todas aquellas poblaciones que están siendo afectadas por el cambio climático y la situación económica, con el objeto de asistirlos técnicamente, financieramente y darles la oportunidad de poder recuperar sus ingresos, a través de trabajo en el área agrícola o las que sean necesarias.

En el caso de los acuerdo ofrecidos por Estados Unidos, expuso que estos deben ser regionales y no individuales o de tipo bilateral, para que “todos juntos podamos (séptimo mercado) hacer más fuerza para hacer que se respeten nuestras exigencias y los derechos de nuestros migrantes”.

Asimismo, de la puesta en marcha de las patrullas fronterizas, el dirigente regional afirmó que “los esfuerzos de seguridad deben estar dirigidos no solo a limitar la migración, sino que también a proteger a los migrantes de la trata de personas, de la explotación y de los riesgos y peligros que supone la migración irregular”.

De acuerdo a datos del SICA, entre 40 o 50 mil personas se mueven de forma irregular anualmente; pero esto aumentó de forma radical con el surgimiento de fenómenos migratorios como las caravanas, aunque ya está a la baja.