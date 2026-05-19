El científico Carlos E. Vela realizará gira académica en varias universidades del país

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ingeniero-científico y académico internacional Carlos E. Vela se encuentra en El Salvador, procedente de los Estados Unidos, para desarrollar una gira académica en 21 al 26 de mayo de 2026, con conferencias, talleres y encuentros universitarios enfocados en educación científica, tecnología, gestión del conocimiento que incluye la inteligencia artificial.

La visita incluye actividades en la Universidad de Oriente, la Universidad de El Salvador, la Universidad Don Bosco, la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La agenda iniciará el jueves 21 de mayo en San Miguel, donde Vela participará en un desayuno con decanos de la Universidad de Oriente y posteriormente impartirá la conferencia “El Paradigma en Cascada STEM: Arquitectura Cognitiva para el Desarrollo”. Ese mismo día recibirá el reconocimiento de “Académico Visitante Distinguido” por sus aportes a la ciencia.

El viernes 22 de mayo, el académico participará en el Congreso Física, Educación y Tecnología PhET organizado en la Universidad de El Salvador (UES), donde presentará la ponencia inaugural “El Marco STEM y las Simulaciones PhET Interactivas”. Según los organizadores, la exposición abordará la relación entre el Paradigma en Cascada STEM y las plataformas de simulación educativa utilizadas en la enseñanza de ciencias y matemáticas.

Durante el congreso también desarrollará una conferencia magistral titulada “El Paradigma en Cascada STEM: Arquitectura Cognitiva para el Desarrollo”, en coordinación con el Key Institute.

El sábado 23 de mayo impartirá un taller práctico para docentes sobre la integración de simulaciones PhET en el aula STEM. La actividad busca mostrar estrategias pedagógicas aplicables a diferentes niveles educativos mediante experiencias de aprendizaje activo y razonamiento científico.

La gira continuará el lunes 25 de mayo con tres presentaciones en universidades privadas del país bajo el tema “STEM o STEAM: Una Distinción Necesaria y el Rol de la Gestión del Conocimiento”. Las conferencias se desarrollarán en la Universidad Don Bosco, la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia.

En estas ponencias, Vela sostendrá que la diferencia entre STEM y STEAM “no es solo terminológica, sino estructural”, argumentando que la incorporación de la “A” modifica la arquitectura cognitiva orientada a la formación científica y tecnológica.

El martes 26 de mayo ofrecerá una entrevista radial y posteriormente desarrollará la conferencia “Entre Freire y STEM: Pedagogía para la Transformación Económica y Tecnológica”.

De acuerdo con los resúmenes académicos de la gira, el investigador plantea que la pedagogía de Paulo Freire y la educación STEM pueden funcionar como herramientas complementarias para la movilidad social y el desarrollo tecnológico de América Latina.

La jornada concluirá con una nueva presentación del “Paradigma en Cascada STEM” en la Universidad de El Salvador.

En los documentos de presentación, Vela define el conocimiento STEM como una condición indispensable para la participación económica, científica y cívica en el siglo XXI. Asimismo, sostiene que América Latina enfrenta el desafío de integrar políticas de gestión del conocimiento, infraestructura tecnológica y gobernanza responsable de la inteligencia artificial.

Los organizadores informaron que los enlaces de transmisión de las actividades serán anunciados próximamente.

Carlos Vela es el teórico de uno de los programas insignia de la Universidad de El Salvador, en la recoría de la doctora María Isabel Rodríguez, conocido como “Jóvenes talentos”. Este programa ha sido desfinaciado durante el actual gobierno.

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