Un año del “secuestro” de Ruth Eleonora López

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un año en que Ruth Eleonora López ha estado guardado prisión luego de su fuerte lucha por la defensa de los derechos humanos y cuestionar la corrupción del Gobierno; su “secuestro”, como lo cataloga, su esposo, los abogados de Cristosal y miles de salvadoreños fue un intento para silenciarla; sin embargo, su voz, se ha multiplicado.

Este 18 de mayo se cumple un año en que la reconocida defensora, Ruth Eleonora López fue “secuestrada” por el Gobierno de Bukele. Según Cristosal, Ruth López es una de las 245 personas perseguidas políticas que la organización ha logrado documentar hasta la fecha.

El esposo de Ruth López, Louis Benavides, señaló que «Ruth está secuestrada por el Gobierno desde hace 365 días. La mayor parte del tiempo ha estado incomunicada, esto para la familia es muy doloroso; no saber de ella es como un duelo en vida. Pero no perdemos la esperanza”.

En la audiencia preliminar, la jueza decretó detención provisional; en diciembre de 2025, esta fue extendida por seis meses más. El 30 de junio de 2025, Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 22 de septiembre de 2025 medidas cautelares que exigen al Estado salvadoreño proteger la vida, integridad y salud de Ruth, cesar su incomunicación, garantizar el contacto regular con su familia y abogados, y revisar la continuidad de su prisión preventiva; pero esto no se ha cumplido.

“Necesitamos luchar para que Ruth sea liberada, para que tenga un juicio público y un juicio justo para que ella pueda perfectamente desvanecer cualquier tipo de acusaciones que se le hacen y establecer con certeza la inocencia que todos estamos seguros que tiene”, comentó Benavides.

Por su trabajo, Ruth fue reconocida a nivel mundial cuando la cadena británica BBC la nombró en diciembre de 2024 como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.

A juicio de Cristosal, “el régimen salvadoreño quiso callar a Ruth con la cárcel, pero su voz ahora se ha multiplicado”, ya que tras su detención, ha sumado cinco premios internacionales.

Este lunes, em Guatemala, se celebró una misa, oficializada por el padre Miquel Cortés Bofill, quien enfatizó que El Salvador es un país y una región de mártires. “Mártires que ofrendaron la vida y creemos que han resucitado con Jesús y mártires que todavía están en la historia cotidiana, como es el caso de Ruth y otros defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, académicos; son mártires en el sentido que nos testimonian la verdad y esa capacidad de resistir frente a la mentira, el engaño, la injusticia, la violencia y por eso, tiene sentido que celebremos la Eucaristía”, destacó el padre.

El líder religioso sostuvo que Ruth inspira la resistencia; y en algún momento esto se acabará; tal cual como lo dijo ella en la audiencia preliminar.

Ruth no está sola

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, señaló que Ruth López «no está sola; ella es una voz muy fuerte defendiendo la democracia y los valores». Agregó que Ruth está detenida «por denunciar la corrupción”.

Bullock agregó que el hecho que Ruth cumpla un año detenida sin juicio, «es representativo de un patrón sistemático de abusos a personas que son detenidas en El Salvador. El lema que se dice en el país es que te detienen primero e investigan después. Ruth tiene un año esperando juicio sin poder defenderse”.

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