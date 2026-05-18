Quitándole 5 diputados a San Salvador, cerca de 500 mil personas se van a quedar sin representación: Marcela Villatoro

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, reiteró que no se oponen a que los salvadoreños en el exterior tengan representación en la Asamblea Legislativa; sino a que se les quite representación a los salvadoreños en el territorio.

En el espacio de entrevista Frente a Frente, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro aclaró que “no es que nosotros rechacemos que nuestros hermanos que están en el exterior voten; nosotros sí queremos, de hecho, que ellos tengan su representación. La pregunta iba a ser cómo los iban a distribuir, porque ellos (Nuevas Ideas) dijeron; -no queremos que se toquen más de 60 diputados-“, comentó Villatoro.

Cuando se presentó la reforma constitucional, solo presentaron la reforma sin dar detalles de cómo se iba a hacer esa modificación. Cuando se presentaron las reformas a las leyes secundarias se enteraron que le quitarían 5 escaños a San Salvador y 1 a La Libertad.

La parlamentaria expuso que en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa donde se estudiaron las leyes secundarias para permitir una nueva circunscripción, propuso citar al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain para que explicará la reformas y la fórmula para asignar 6 escaños a los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, “los demás diputados dijeron que no».

Nuevas Ideas no explicó por qué hicieron estos recortes a San Salvador y la Libertad y no a otros departamentos. “Hay mucho que cuestionarles, ¿por qué hicieron este movimiento en San Salvador y La Libertad únicamente? ¿De dónde sacaron ese número de 6 diputados?”, cuestionó.

La funcionaria agregó que “quitándole 5 diputados a San Salvador, cerca de 500 mil personas se van a quedar sin representación. Por eso yo hacía énfasis en que no se puede quitar o poner al azar». Ya que actualmente, SS tiene 16 diputados que representan a 1.5 millones de habitantes.

La funcionaria expuso que el oficialismo va a salir con más reformas. “Entre pasillos se escucha que van a eliminar el voto cruzado y también el voto por rostro, ojalá que no sea así porque sería un retroceso grandísimo».

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