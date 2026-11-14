Todos los vuelos en EEUU siguen inmovilizados, pasajeros varados

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Washington/Prensa Latina

Miles de viajeros varados, retrasos y cancelaciones, es el caótico ambiente en los aeropuertos de Estados Unidos tras la orden este viernes de la Administración Federal de Aviación (FAA) de mantener todos los vuelos en tierra.

Debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad, la FAA informó sobre la suspensión de los vuelos por un “un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta”, explicó en redes sociales el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, dijo el funcionario.

La FAA, por su parte, subrayó en un boletín informativo que “el tráfico debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso” y que “los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso”.

Otra actualización de la FAA notificó a las aerolíneas que las interrupciones a nivel nacional se debieron a un problema con los enrutadores de red.

Fuentes familiarizadas apuntaron que se cree que el incidente comenzó en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago y se propagó a todo el país. Algunas terminales aéreas ya reportan una saturación de vuelos que permanecen en tierra sin poder despegar.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que de momento no existen motivos para sospechar que una amenaza a la seguridad del país esté detrás de la interrupción que inmovilizó en tierra todos los vuelos de Estados Unidos.

No obstante, enfatizó que su Departamento evalúa si un nuevo sistema de control de tráfico aéreo asistido por inteligencia artificial contribuyó a los problemas masivos que se presentaron este viernes.

Pasadas aproximadamente dos horas, la orden de suspensión sigue vigente, precisó un aviso de la FAA.

En enero de 2023 ocurrió la más reciente suspensión de vuelos a nivel nacional, cuando falló un sistema de notificación a los pilotos. Antes, similar medida se tomó luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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