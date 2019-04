“Todos los acuerdos con China son de beneficio para el país”: Walter Durán, embajador en China

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El embajador de El Salvador en la República Popular de China, Walter Durán, negó ayer que hayan existido acuerdos bajo la mesa entre los gobiernos de ambas naciones, para concretar el inicio de las relaciones diplomáticas en 2018.

“Todos los convenios que se han firmado con China han sido públicos. Como lo dijo el viceministro de relaciones exteriores de China, no hay nada oculto debajo de la mesa. No ha habido negociación, él fue muy Franco en afirmar: ‘Nuestra única condición puesta sobre la mesa era el reconocimiento de nuestra nación como una sola’. De tal manera que El Salvador estaba obligado a retirar su relación política con Taiwán, más no comercial, por ejemplo”, dijo el embajador.

El presidente electo Nayib Bukele, ha acusado a China de hacer tratos bajo la mesa con el gobierno y del financiamiento de campañas electorales a favor del FMLN.

El diplomático aseguró que todos los acuerdos que el gobierno salvadoreño ha alcanzado con su contraparte chino, son en beneficio de El Salvador.

“Los acuerdos se han puesto ya en la palestra pública, no creo que exista en este momento ningún tema que pueda surgir de lo recóndito. Los temas que hemos venido acordando para futuro se han venido construyendo además con el consenso, la participación de todas las partes en El Salvador”, dijo Durán.

Por ello el gobierno de China, ha invitado a los representantes de todas las expresiones políticas en la Asamblea Legislativa para conocer la relación que se está construyendo. “China dice: aquí están todas las cartas sobre la mesa”, afirmó.

Durán justificó la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, a partir de la apertura de relaciones diplomáticas con China, debido a que se tiene que respetar la estructura política de esta nación, la cual establece que la isla es una de sus provincias.

“Para China, Taiwán es solo una provincia, una región más de toda su nación, una región que además representa también solo una fracción de su economía”, afirmó el diplomático.

Citando a un funcionario chino, Durán recordó que el intercambio comercial de El Salvador con Taiwán fue de sólo $180 millones en 2018, mientras que la balanza comercial con la República Popular de China, ascendió a casi un mil 200 millones de dólares cuando apenas se estaba trabajando en el proceso de apertura de relaciones diplomáticas al final del año.

“Cuando todavía no se habría la relación, la balanza comercial ya era de cerca de mil millones de dólares. ¿Qué significa esto?, que aún no habiendo relación política y diplomática con China, ya el beneficio que obtenía la economía salvadoreña era mucho mayor, si lo vamos a reducir al plano económico”, añadió.

Durán, consideró que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén hizo lo correcto al abrir relaciones con China. “Sin duda alguna es la ruta por la que camina en este momento la humanidad. Solo una poderosa nación, en el mundo que crea que puedan ser afectados sus intereses unilaterales puede oponerse a una iniciativa como esa, pero ni aun así la mayor potencia mundial cierra (suspende) sus relaciones con China”, dijo Durán en referencia a los Estados Unidos.