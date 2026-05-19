Trabajadores Despedidos del ISSS y CONADESA exigen justicia laboral ante la OIT y condenan persecución política en El Salvador

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Por: Luis Rafael Moreira Flores

La Unidad de Trabajadores Despedidos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) junto a la Coordinadora Nacional para la Defensa de la salud y el Pueblo Salvadoreño (CONADESA) alzaron su voz para denunciar una sistemática ola de despidos arbitrarios, persecución política y graves violaciones a los derechos humanos y laborales en el país.

Vulneración sistemática de las leyes nacionales y los convenios internacionales de la OIT

El punto medular de la denuncia radicó en demostrar que en El Salvador se ha instalado un estado de desprotección y que “no hay Seguridad Jurídica”, según se leía en el comunicado oficial distribuido a la prensa. Los representantes expusieron que, en los cientos de casos de despidos registrados en el ISSS, el gobierno salvadoreño ha violado abiertamente tanto la legislación interna como múltiples convenios internacionales ratificados con la OIT.

Entre las transgresiones más graves, destacaron el irrespeto flagrante al Convenio 98 de la OIT, relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Para los trabajadores del Seguro Social, el marco jurídico esencial que rige sus condiciones de trabajo es el contrato colectivo. Sin embargo, la actual administración lo ha vulnerado de forma reiterada.

Asimismo, se enumeró una larga lista de convenios internacionales de la OIT que las jefaturas y autoridades del sector salud han pisoteado de forma constante:

El Convenio 149: Referente a la protección especial que debe garantizarse al personal de enfermería y otras categorías de trabajadores de la salud.

El Convenio 156: Que promueve la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores con responsabilidades familiares.

El Convenio 159: Relativo a la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad.

El Convenio 190: Enfocado en el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso.

El Convenio 111: Sobre la no discriminación en el empleo y la ocupación.

El colectivo recalcó que no solo se cometen transgresiones a las normativas laborales, sino que se violan de forma directa tratados internacionales de derechos humanos.

Sindicalismo oficialista y vulneración a pacientes crónicos

Durante la ronda de intervenciones, la lideresa Erika de León brindó declaraciones sumamente contundentes con respecto a la posición del país ante la comunidad internacional y la complicidad del sindicalismo afín al oficialismo. De León fue categórica al manifestar: “Estamos totalmente en contra de que El Salvador salga de la Lista Corta de la OIT. No se puede maquillar la realidad internacionalmente cuando en el país tenemos más de 100 casos documentados de trabajadores despedidos que padecen enfermedades crónicas.

De igual manera, Erika de León denunció la falta de legitimidad de las representaciones laborales actuales que respaldan las políticas gubernamentales. “Los sindicatos que hoy por hoy acompañan y aplauden al gobierno son sindicatos fachadas, organizaciones que fueron apoyadas mediante artimañas jurídicas y políticas para montar sus juntas directivas a la fuerza y desplazar a los verdaderos representantes de los trabajadores. Ese es de forma clara el caso de lo ocurrido en el STISSS (Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social) y del SUTC (Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Construcción)”, aseveró.

Por su parte, la activista y representante Graciela López tomó el micrófono para profundizar en el aspecto humanitario y de género que envuelve esta crisis laboral. López destacó de forma prioritaria “el apoyo incondicional que desde CONADESA y las mesas de despidos se brinda a los casos de las mujeres valientes como el de la abogada Ruth López, quienes sufren el atropello del aparato penal del Estado”. Asimismo, reafirmó de manera solidaria “el acompañamiento absoluto al Dr. Rafael Aguirre”

Deshumanización institucional y violación al Decreto Legislativo 244

El comunicado de prensa conjunto también sacó a la luz una de las facetas más crueles de las destituciones masivas: los despidos de trabajadores con padecimientos crónicos y terminales. Los manifestantes indicaron que los despidos arbitrarios demuestran una total «deshumanización e irrespeto a la vida» por parte de los funcionarios públicos que presiden las dependencias estatales y de salud. Calificaron de «despiadados» a los directivos del ISSS por cesar de sus funciones a personas con diagnósticos médicos delicados, rompiendo así la continuidad de sus tratamientos.

Este accionar vulnera directamente la Constitución de la República y el Decreto Legislativo 244, el cual reforma el Código de Trabajo en su artículo 308-A, estableciendo con total claridad que: “no podrá ser objeto de despido todo trabajador que padezca de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos”.

Demandas urgentes y llamado de auxilio a la comunidad internacional

Ante el crítico escenario expuesto, las organizaciones del Colectivo de Trabajadores Despedidos del ISSS y CONADESA plantearon una plataforma de seis demandas inmediatas e irrenunciables encaminadas a reestablecer el orden legal y laboral en el país:

Instalación urgente de una mesa de diálogo: Denunciaron que tanto las visitas presenciales como las cartas de solicitud formal enviadas para revisar de forma minuciosa los casos referidos han sido completamente ignorados por el ministro de Trabajo y Previsión Social, así como por el Consejo Superior del Trabajo. Por tanto, exigen la apertura inmediata de canales de comunicación. Restitución inmediata del derecho al trabajo: Reclaman el reintegro inmediato a sus puestos laborales para todos los trabajadores y trabajadoras que han acudido y se han amparado bajo la bandera de CONADESA. Indemnización justa y apegada a derecho: Para aquellos casos donde el reinstalo no sea viable o deseado por el trabajador, exigen el pago de indemnizaciones completas conforme a la ley, sin dilaciones ni recortes arbitrarios. Cese total de los despidos injustificados: Exigen detener de inmediato la política de despidos masivos tanto en el ISSS como en el resto de las carteras del Estado e instituciones autónomas. Alto definitivo al acoso laboral: Demandan un freno rotundo al hostigamiento, imposición de amenazas y persecución que ejercen diversas jefaturas de confianza hacia el personal técnico, médico y administrativo del ISSS. Eliminación inmediata del Régimen de Excepción: Los colectivos denunciaron formalmente que esta medida constitucional de emergencia está siendo desnaturalizada y utilizada de manera sistemática por el Gobierno para «silenciar las voces críticas y como un método burdo de persecución política» en contra de líderes sociales y sindicales.

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