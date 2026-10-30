TIGO y FUNDEMAS impulsan programa para fortalecer habilidades digitales de emprendedoras

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Saúl Méndez

Colaborador

TIGO El Salvador y la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) lanzaron una nueva edición del programa CONECTADAS 2026, con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales de mujeres, jóvenes y emprendedoras, así como promover el uso seguro y responsable de la tecnología.

La iniciativa contempla dos componentes: Ciudadanía Digital y Emprendimiento Digital, orientados a reducir las brechas digitales y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para la formación, la vida cotidiana y el desarrollo económico.

El componente de Ciudadanía Digital está dirigido a 1 700 mujeres a nivel nacional, incluidas niñas y adolescentes desde los 13 años. Mediante charlas presenciales o virtuales de una hora y media, las participantes recibirán formación sobre prevención de riesgos en internet, navegación segura y productiva, y gestión responsable de su identidad y relaciones en entornos digitales.

Por otra parte, el componente de Emprendimiento Digital busca beneficiar a 150 mujeres mayores de 18 años que lideran negocios en San Salvador y La Libertad, con prioridad en sectores como Las Margaritas y La Campanera, en Soyapango, así como en el Área Metropolitana de San Salvador y zonas aledañas.

También pretende fortalecer las capacidades de las emprendedoras mediante el uso de herramientas digitales que contribuyan al crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de sus negocios.

“Desde TIGO creemos que la conectividad cobra mayor valor cuando se traduce en oportunidades concretas para las personas. CONECTADAS 2026 reafirma nuestro compromiso de acercar herramientas digitales a mujeres, jóvenes y comunidades”, expresó Álvaro Mayora, vicepresidente de Asuntos Corporativos de TIGO.

Por su parte, Haydée de Trigueros, directora ejecutiva de FUNDEMAS, señaló que la alianza busca impulsar la inclusión digital y el empoderamiento económico de las mujeres, mediante el fortalecimiento de sus capacidades para aprovechar la tecnología en sus actividades y comunidades.

El programa cuenta con el apoyo de FUSALMO, la Asociación CINDE, el Centro de Formación Profesional Don Bosco, FUSAL, Compassion International El Salvador, Save the Children y FONDESOY.

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