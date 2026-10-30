Expresidente Antonio Saca goza de libertad tras cumplir su pena por defraudar al Estado con $301 millones

Redacción Nacionales

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La tarde de este jueves, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, junto a Élmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, y su abogado, Mario Machado, se presentaron al Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, tras recuperar su libertad luego de permanecer 10 años en prisión por apropiarse $301 millones del erario público.

Elías Antonio Saca se paseó este jueves por los juzgados salvadoreños, donde se limitó a hablar con la prensa. Saca se presentó ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.

El único que brindó escuetas declaraciones fue su abogado defensor. “Miren, estamos acá cumpliendo una diligencia judicial, como mucha gente especula o sabe o creía, los 10 años fueron cumplidos, ninguna de las dos personas que represento tuvieron un beneficio carcelario, cumplieron 10 años según la resolución judicial y ahorita venimos al Tribunal a informar formalmente de la libertad, así fue solicitado ayer mismo que salimos del centro penal correspondiente y luego vamos a esperar la respectiva notificación de la extinción por el cumplimiento de la pena. Eso es lo que hemos venido a hacer y eso es lo que les podemos y les queremos decir”, fueron todas las declaraciones del abogado defensor, para luego retirarse, tanto con Saca como con Charlaix, del recinto judicial.

Las únicas declaraciones que hizo el mandatario frente a la prensa fueron: “Ya estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, esto, luego de que la prensa lo estuviera esperando en el portón de ingreso del recinto judicial.

Es de recordar que, la tarde del miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la excarcelación de Saca, luego de que cumpliera 10 años de permanecer en prisión; sin embargo, los bienes incautados seguirán bajo la administración del Estado. Tampoco se conoce si el exmandatario ha cumplido con devolver lo apropiado.

En septiembre de 2018, el expresidente confesó al Tribunal de Sentencia de San Salvador que en su gobierno se ideó un plan para apropiarse más de $300 millones de la partida de gastos reservados de la Presidencia, los cuales invirtió en sus empresas y que habría adquirido una veintena de propiedades.

Su condena fue en ese año, pero se le recortaron 2 años por los que ya había permanecido en prisión. Saca fue condenado por 5 años por peculado y otros 5 por lavado de dinero y activos, luego de someterse a un proceso abreviado.

El exfuncionario señaló en su declaración que buscó asesoría para conocer cómo sustraer los fondos sin ser rastreado; además, detalló que los controles, como el de la Corte de Cuentas de la República, fueron superficiales, lo que facilitó transferir dinero a terceros.

Las responsabilidades económicas del exmandatario siguen vigentes; en el caso “Destape a la Corrupción” el exmandatario no ha devuelto los $260.7 millones fijados como responsabilidad civil por el daño al Estado.

En abril de este año, la FGR informó que se había iniciado un proceso formal contra Saca por el supuesto impago de una deuda de más de cuatro millones con el Estado; esto, luego de ser condenado por enriquecimiento ilícito. Se desconoce si se avanzó el proceso o si ya concluyó.

El exmandatario fue condenado a devolver más de $3.89 millones y su esposa y exprimera dama, Ana Ligia de Saca, $589,608. Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016; junto a él, fueron detenidos César Funes, Julio Rank, Élmer Charlaix y otros empleados de Casa Presidencial.

Saca fue gobernante bajo la bandera del partido ARENA desde 2004 hasta 2009. En el 2014 intentó llegar nuevamente a la Presidencia por medio del Movimiento Unidad, conformado por los partidos GANA (partido con el que Nayib Bukele llegó al Ejecutivo por primera vez), PCN y PDC, pero quedó en tercer lugar.