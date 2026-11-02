Thierry Frémaux recibirá el Giraldillo de Honor en la 23ª edición del SeFF

Como cada año, el Festival de Cine Europeo de Sevilla entrega tres Giraldillos de Honor, a figuras de la industria cinematográfica que han marcado una gran trayectoria en este ámbito. Thierry Frémaux, crítico de cine, director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière, Frémaux, es una de las figuras de mayor influencia en el panorama cinematográfico internacional, a sus 66 años, recibirá el Giraldillo de Honor, dentro de la 23ª edición del SeFF.

En fechas anteriores la XXXIII edición, detalló que Agnieszka Holland y Cartoon Saloon, serán otras de las figuras del cine europeo que recibirán este reconocimiento.

Para los organizadores del festival, los tres antes mencionados, han dejado una huella significativa en la cinematografía europea, desde sus múltiples ámbitos de creación, gestión y difusión.

Frémaux, quién está acargo del Festival de Cannes y del Instituto Lumière, resalta por el hecho que ambas instituciones ha contribuido tanto a la proyección del cine contemporáneo como a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico.

Nombrado delegado artístico del Festival de Cannes en el año 2000, en 2004 fundó la sección Cannes Classics, dedicada a recuperar y difundir el patrimonio cinematográfico mediante películas restauradas, documentales y obras que ponen en diálogo el pasado y el presente.

Desde 2007 está al frente del Festival, posición desde la que ha mantenido una firme defensa de la exhibición cinematográfica en salas frente al avance de las plataformas de streaming, reivindicando el valor de la experiencia colectiva de ver cine en pantalla grande.

Frémaux compagina su labor en Cannes con la que desarrolla en el Instituto Lumière de Lyon, al que ha dedicado prácticamente toda su vida.

Comenzó como colaborador voluntario en 1982 y posteriormente fue programador y director artístico, cargo que asumió en 1993 junto al cineasta Bertrand Tavernier.

Ambos organizaron en 1995 el centenario del cine en Lyon y pusieron en marcha una colección de libros de cine en la editorial Actes Sud, que cuenta actualmente con unos cuarenta títulos.

Desde esta institución, contribuyó a impulsar en 2009 el Festival Lumière, una cita dedicada al cine clásico, y el Premio Lumière, que cada año distingue a una personalidad del cine por el conjunto de su obra. En 2013 creó el Mercado del Cine Clásico, el primero dedicado a los profesionales de la industria del cine clásico.

Su pasión por la obra de los hermanos Lumière, pioneros del cinematógrafo, le llevó a promover la restauración de cientos de sus películas. Algunas de ellas se recuperaron y dieron a conocer al público a través de los dos documentales que él mismo realizó para su exhibición en salas: ‘¡Lumière! Comienza la aventura’ y ‘Lumière, la aventura continúa’ (2025).

Con el objetivo constante de poner en valor el legado de los fundadores del séptimo arte, fue también el artífice de la exposición ‘Lumière! Le cinéma inventé’, que se presentó en el Grand Palais de París en 2015. Entre otras distinciones, es Oficial de la Legión de Honor y Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Su trayectoria constituye un ejemplo de compromiso con la historia del cine y con la transmisión de su legado a las generaciones presentes y futuras. Por su labor en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico, su contribución a la proyección internacional del cine europeo y su defensa de las salas como espacio esencial para la cultura cinematográfica, Thierry Frémaux recibirá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

En esta ocasión el jurado de la Sección Oficial estará presidida por el guionista y vicepresidente de la academia americana Howard A. Rodman e integrado por José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián; Lisa Marie Russo, cineasta y productora; Denise O’Dell, productora; y Miguel Ángel Vivas, director, guionista y productor sevillano.