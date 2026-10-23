Cine andaluz listo para presentar 21 estrenos mundiales 

Corresponsal
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Del 6 al 14 de noviembre se desarrollará la 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que se promete una gran diversidad de títulos y estrenos de talla mundial.
La programación tiene un gran protagonismo andaluz, con un total de 66 títulos (37 largometrajes y 29 cortos), 21 de los cuales son estrenos mundiales.
Esta presencia no se limita a una sola sección ni a un único formato, ya que sus obras atraviesan distintos espacios de la programación, desde la Sección Oficial hasta Panorama Andaluz, Special Screenings o Esenciales.
Manuel Cristóbal, director del Festival, comentó que sevillana está posicionada como “el cuarto festival de España por número de espectadores y el primero de Andalucía”.
“Ya somos un festival de Sevilla y no solo hecho en Sevilla. Hemos ganado relevancia nacional e internacional. No hemos venido a hacer más de lo mismo, hemos venido a ser útiles al sector y, por tanto, a su talento. Nuestras puertas están siempre abiertas y agradezco la colaboración de todas las entidades y asociaciones que forman parte del festival”, aseguró.
En esta edición, el Festival rendirá un homenaje a Nonio Parejo, cineasta sevillano y director independiente, quién falleció el pasado 16 de junio. Su trabajo fue esencial para la memoria audiovisual de Andalucía, al tiempo que da cabida a nuevas voces y a propuestas que reflejan la variedad estilística, temática y generacional del cine hecho en la comunidad.
Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, sostuvo que el sector cinematográfico andaluz “no ocupa un rincón del Festival de Sevilla; forma parte de su identidad, de su recorrido y de su manera de entender el cine».
Recalcó que esta selección de títulos “es una magnífica muestra de la riqueza, la diversidad y la capacidad creativa” de Andalucía.
Para el Ayuntamiento de Sevilla se tiene claro que la cultura es una inversión de futuro. Es por esta razón que se le apuesta por un Festival que no solo trae a la ciudad lo mejor del cine europeo e internacional, sino que además da visibilidad a los creadores y contribuye a fortalecer el tejido audiovisual andaluz.