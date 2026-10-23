Cine andaluz listo para presentar 21 estrenos mundiales 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Del 6 al 14 de noviembre se desarrollará la 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que se promete una gran diversidad de títulos y estrenos de talla mundial.

La programación tiene un gran protagonismo andaluz, con un total de 66 títulos (37 largometrajes y 29 cortos), 21 de los cuales son estrenos mundiales.

Esta presencia no se limita a una sola sección ni a un único formato, ya que sus obras atraviesan distintos espacios de la programación, desde la Sección Oficial hasta Panorama Andaluz, Special Screenings o Esenciales.

Manuel Cristóbal, director del Festival, comentó que sevillana está posicionada como “el cuarto festival de España por número de espectadores y el primero de Andalucía”.

“Ya somos un festival de Sevilla y no solo hecho en Sevilla. Hemos ganado relevancia nacional e internacional. No hemos venido a hacer más de lo mismo, hemos venido a ser útiles al sector y, por tanto, a su talento. Nuestras puertas están siempre abiertas y agradezco la colaboración de todas las entidades y asociaciones que forman parte del festival”, aseguró.

En esta edición, el Festival rendirá un homenaje a Nonio Parejo, cineasta sevillano y director independiente, quién falleció el pasado 16 de junio. Su trabajo fue esencial para la memoria audiovisual de Andalucía, al tiempo que da cabida a nuevas voces y a propuestas que reflejan la variedad estilística, temática y generacional del cine hecho en la comunidad.

Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, sostuvo que el sector cinematográfico andaluz “no ocupa un rincón del Festival de Sevilla; forma parte de su identidad, de su recorrido y de su manera de entender el cine».

Recalcó que esta selección de títulos “es una magnífica muestra de la riqueza, la diversidad y la capacidad creativa” de Andalucía.