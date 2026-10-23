Un muerto y cuatro heridos tras ataque armado en Francia

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París/Prensa Latina

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas, tras el ataque este viernes con un rifle de un conductor de un auto en la ciudad francesa de Trappes, en el departamento de Yvelines, indicó la televisión local.

La Fiscalía Antiterrorista mantiene el caso bajo observación, después que el tirador fue arrestado por fuerzas policiales, que lo mantienen retenido en la comuna de Coigniéres, en la misma Yvelines, que forma parte de la región de Ile de France.

El atacante primero abrió fuego en ráfaga con su rifle automático en plena vía pública en Trappés y luego repitió la acción en la localidad de La Verrière, también en Yvelines, al oeste de esta capital, informó el canal de televisión BFMTV.

Un conjunto de medios de seguridad y judiciales fueron desplegados en la zona de los hechos, destacó BFMTV.

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