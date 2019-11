Términos no tan comunes: Mecatrónica (primera entrega) Qué es mecatrónica?

Antonio Vides

Colaborador

Uno de estos días de mi rutina del gimnasio se acercó un joven no más allá de los 23 años, con todas las características de nerd, lentes graduados, pelo corto, sus extremidades blancas como yuca pelada, manos sin callosidades; de esos que nunca jugaron fútbol en la calle porque la nana lo cuidaba de las malas influencias, como toda madre sobreprotectora que sabe que tiene un hijo con coeficiente intelectual arriba de 200.

Disculpe, me envió Tony y me dijo que hablara con usted, soy Ingeniero Mecatrónico recién graduado de la universidad de….etc,etc, y que usted trabajó en una Planta termoeléctrica y tiene experiencia; además de los contactos y toda la paja, se expresó con un respeto propio de hijos de mami. Hablamos de todos los sistemas de combustible, aceite, vapor, calderas, PLC, de los sistemas de administración gerencial y control; todo ello lo recitaba como sí estaba hipnotizado.

Bueno la onda es que lo envíe donde Regina, quien es una persona que nos ha ayudado a muchos de nosotros en acceder al mundo de la alta tecnología.

Me quedé reflexionando sobre lo fuera de lo común que este bichito es (término que ocupamos en el lenguaje popular para referirnos a un muchacho): Graduado en Ingeniería Mecatrónica. Si ya es paloma graduarse de Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica, agrégale robótica, computación e Ingeniería Industrial…

Puta!!! Cinco años divirtiéndose con álgebra vectorial y matrices, cálculo diferencial e integral, áreas bajo la curva, estadística, cálculo avanzado, sistemas de control automático, física moderna, química, electricidad y magnetismo, cinética de mecanismos, algo de proyectos, otro poquito de dibujo técnico; filosofía para que no lo engañen los capitalistas, algo de gestión ambiental para que contamine con conciencia, y lo de robótica, que no sé qué putas les dan pero ha de ser algo cabrón para que haga caminar lo inerte; continua la diversión curricular con programación y sistemas computacionales, y la madre de todos los coladores: MECANICA DE FLUIDOS, y vienen en cola todas las electrónicas que no me las puedo.

Recordé una de las pláticas tequileras del Ing. Daniel Zepeda, usuales a un gran suceso o promoción; enunciando que era lo que necesitaban saber para impresionar en otro país, casi nada dijo en forma sabia… Hablar inglés, saber leer un plano y herramientas, con y bajo el supuesto que el marco teórico ya lo traes; y ser calle, sí, sí, sí…!!! Lo que estás leyendo, no ser pendejo, que eso no se aprende en la universidad, se aprende en la calle, cayendo una y otra vez, y levantándose con ese aprendizaje común y corriente que quién no ha vivido.

Y así es, todos a la brava aprendimos inglés porque la empresa lo pagaba; otros llegaron del Técnico Industrial, Emiliani, Ricaldone; e igual la empresa lo pagaba, se graduaron, para que a la hora de los quihubos empaparnos en administración, operación y mantenimiento de una planta termoeléctrica, y nos metimos a conquistar el mundo, a decir verdad nuestro propio patio.

Casos excepcionales es uno de nuestros compañeros Vladimir Cubas. El hermano de él trabaja de soldador en el montaje y construcción de la planta y conocía al Ing Zepeda, se lo llevaba a la Planta como ayudante para evitar que Vladímir se tomará la Majucla y sus alrededores, y anduviera agarrándose a pedradas con los del INFRAMEN; quitándoles sus insignias y cinturones en aquellos tiempos en que las pandillas era una moda juvenil. Con la posterior operación de la Planta, entró como mecánico, se hizo especialista en soldadura, metal mecánica, mantenimiento preventivo y con el tiempo se tituló, hoy es Gerente de una Termoeléctrica en Panamá.

Otro, Frank Cañas, fue uno de los precursores y primeros en salir del país, primero porque él había estudiado en USA y segundo era muy hábil; rápidamente fue contratado por Wartsila y ABB motors, hoy es Jefe de mantenimiento en la Universidad de Rice.

Uno más, nuestro rockero Roberto Perla, compañero de juerga y rock metálico de muchos de nosotros, en poco tiempo se graduó, fue gerente de mantenimiento de Nejapa Power, y por ahora es gerente en otra planta termoeléctrica en República Dominicana.

Otro excepcional es mi amigo Joaquín Alfaro, este sí es calle y admirado por todos por sus excentricidades y su coeficiente intelectual producto de la práctica, fue contratado por la ABB motor, especialista en turbocargadores, doctorado en turbinas; te los desmonta con los ojos cerrados, además de tener amplia experiencia en metal mecánica y tornos como un plus; siempre ha ganado mejor que los que fuimos a la U, no importa si son Economistas, Ingenieros o doctores. Actualmente trabaja en Colombia.

Nuestro guía espiritual, Cesar Israel Miranda, le hemos preguntado sobre su currículum estudiantil y el jura y perjura que sus conocimientos sobre electrónica son productos de la sabiduría que su señor Jesucristo le ha dado y por haber creído en él. La verdad e inobjetable es que es un experto en subestaciones eléctricas, transformadores y generadores. Actualmente suda y trabaja en República Dominicana.

Miguel Antonio Sandoval Molina experto en separadoras de aceite y combustible…

La gran mayoría ha salido y ha trabajado en el exterior producto de sus esfuerzos y conocimientos. Y si estás en ese dilema de unirte a los 5 millones que viven en el exterior aprendé inglés, aprendé a leer un plano y un medidor para saber si hay continuidad; gran parte de esos millones no se equivocaron al irse al mismo infierno si fuera necesario para conquistar y alcanzar sus sueños.

Por ahora solo denle al bichito un joyce stick para que se divague con estos juguetitos.