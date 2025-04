“Yo temo hasta por mi propia seguridad, como humano tengo miedo”: Monseñor Neftalí Ruíz

Alma Vilches

Monseñor Neftalí Ruíz, obispo de la iglesia católica antigua, denunció que los ataques y señalamientos en su contra se deben a la lucha contra la minería, proyecto que afecta el agua y los recursos naturales, así como la defensa del medio ambiente.

El religioso explicó que su lucha en favor del medio ambiente inició con el Comité Ambiental de Cabañas, en ese momento lograron pequeños proyectos

para enseñar en las comunidades a los jóvenes, cómo cultivar de una forma sin usar químicos ni pesticidas.

Aseguró que desde la lucha contra la empresa minera Pacific Ring Commerce Group, ya había recibido una serie de ataques donde fue víctima de difamación, insultos y calumnias, sin embargo, incrementaron desde el primer plantón en la BINAES contra la minería.

“Yo dije, ahora con este plantón van a seguir diciendo muchas cosas más y peor de mí, inclusive, dicen no solamente que soy falso, que pertenezco a un partido político, sino también que tengo varias mujeres con varios hijos”, rechazó Ruíz.

Enfatizó que los ataques incrementaron luego de los comentarios del padre Edwin Baños, quien afirmó que Ruíz no era sacerdote, pero no aclaró que si lo es de la iglesia católica antigua. “Yo nunca he dicho que soy de la iglesia Católica Romana”, dijo, tras agregar que su congregación reconoce la autoridad del Papa, y el dogma en cuanto a la Virgen María.

El religioso consideró que el padre Baños debió haber pensado e informarse bien antes de actuar y hacer señalamientos, en todo caso quien tendría que hacer las declaraciones de ese tipo sería en jerarquía el arzobispo o el Nuncio Apostólico, y no un sacerdote, dijo.

“Ahora, inclusive, yo temo hasta por mi propia seguridad, como humano tengo miedo, pero tengo un espíritu fuerte, y eso es lo que me ayuda a seguir siempre en la lucha, levantar mi frente en alto”, reiteró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Aclaró que en todas las actividades ha dicho pertenecer al Comité Ambiental de Cabañas, ser obispo de la iglesia católica antigua, nunca se ha hecho pasar como sacerdote de la iglesia católica romana, porque estaría mintiendo y atribuyéndose un cargo que no tiene.

El obispo de la iglesia católica antigua destacó y calificó de positivo que la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) recolectarán firmas en contra de la minería, aunque algunos sacerdotes no acataron el llamado, pero no es nuevo que las empresas mineras tratan de congraciarse con la iglesia.

“En su momento, como Comité Ambiental de Cabañas lo denunciamos, cuando la empresa Pacific Ring creó una pequeña ONG, donde le ayudaban a la iglesia, sacerdotes recibieron dinero de la empresa para construir la capilla de adoración a Jesús Sacramentado, también lo hicieron con pastores de la iglesia Apóstoles y Profetas, cuando comenzaron con la campaña de Minería Verde”, sostuvo.

Asimismo, recordó las palabras de Monseñor Romero quien dijo que si una iglesia no denuncia, es una “iglesia vendida”, por eso ahora él como obispo no puede quedarse callado, y seguirá anunciando el reino de Dios, pero también denunciar las injusticias, vengan de donde venga, incluso, a los mismos sacerdotes, pues algunos no quisieron sacar firmas.

Manifestó que el mismo Papa Francisco habla en un vídeo sobre el tema de minería, donde dice que si es necesario oponerse a una ley que atenta contra la vida, la naturaleza y la casa común, debe hacerse.

