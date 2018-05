Teatro Luis Poma presenta ¿De Qué Se Ríen Las Mujeres?

Compartir ! tweet





Llegó al Teatro Luis Poma, el Grupo de Teatro HAMLET, con la divertida comedia “¿De Qué Se Ríen Las Mujeres?”, esta es una adaptación libre basada en la obra llamada “Nosotros, Ellas y El Duende”, del dramaturgo español Carlos Llopis.

Carlos Llopis menciona una palabras sobre la obra:

A Ellos

“Hombres he resuelto el problema mayor de su existencia: ¿Por qué mandan ellas? ¿De qué ríen ellas?. Ya pueden dormir tranquilos,

ya no tendrán que ponerse colorados cuando dejen la partida de casino porque “ELLAS” quieren que la lleven al teatro y hay que cenar pronto. Ya está a salvo su masculinidad, su orgullo de hombre. Me hago cargo del favor que les he hecho cuando, después de ver esta comedia se sientan aligerados del peso que los abruma”.

A Ellas

“A ustedes no pretendo engañarlas, ¿para qué? saben tan bien como yo, que ustedes tiene un aliado real, evidente, que está en ustedes y se llama “femineidad”, que es bien de ustedes y de nosotros. Que les dure siempre”.

El reparto esta conformado por grandes actores, ellos son:

Linda Castellanos interpreta a Doña Juana, José Antonio Ramírez es Don Felipe Mimmie Alvarado como Eva Edward Perdomo personifica Adán Helen Martínez es Gertrudis y finalmente esta Jorge Olmedo como Camilo. El elenco estará acompañado con la actuación especial de Nelson Portillo y Natalia Vargas, Violonchelista.

En esta comedia, los valores familiares se ven amenazados por la sombra de los celos y la desconfianza, poniendo a los personajes en situaciones divertidas, pero que al final logra comprender que nadie es de nadie y que hombre y mujeres han nacido libres.

Es así que el Grupo HAMLET celebra sus 40 años con esta comedia y los musicales a los que nos tiene acostumbrados, con un excelente vestuario, impecable montaje y primeros actores de renombre en escena.

Del 24 de mayo al 3 de junio será el gran estreno de la producción en el Teatro Luis Poma, con funciones los días jueves, viernes y sábado 8:00 pm, sábados y domingos 5:00 pm. Entrada general: $7.00 y los Estudiantes con carné $5.00

Para más información

Tel: 2210-3828 y 2210- 3827 en línea: teatroluispoma.com

Recuerda y agrégalo a tu agenda, este 24 de mayo se estrena ¿De Qué Se Ríen Las Mujeres? en el Teatro Luis Poma.