Suspendido el clásico oriente-occidente

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El partido entre el Águila FC y el CD FAS, el clásico de oriente y occidente, previsto para este miércoles, fue suspendido y fijado hasta el 22 de octubre. Con este encuentro se cerrará la décimoquinta jornada del Apertura 2025 del fútbol de Primera División de El Salvador.

La postergación de los aguiluchos y los tigres se debió al número de jugadores que el cuadro migueleño presta a la Selecta que este 10 octubre enfrentará en el Cuscatlán a Panamá, en el marco de las eliminatorias del mundial 2026.

El partido del Águila y FAS tenía algún grado de morbosidad, por cuanto el cuadro emplumado necesita de triunfo, pues, se encuentra en la medianía de la tabla, mientras que el FAS no solo por el orgullo de ganar un clásico, sino por disputarse los dos primeros lugares de la tabla, que hasta hoy lo domina el campeón Alianza, con 36 puntos, mientras que el FAS tiene 30 y se encuentra en el tercer lugar, solo un punto debajo de Luis Ángel Firpo que es segundo.

El otro partido que faltaba de la décimoquinta jornada si jugó, el lunes 6 de octubre, y fue entre el CD Hércules y Municipal Limeño. El triufador fue el equipo de Santa Rosa de Lima, que solo le pudo encajar un gol a los capitalinos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...