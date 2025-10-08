FC Barcelona sigue viento en popa rumbo a estabilidad financiera

Compartir

Barcelona, España/Prensa Latina

El FC Barcelona presentó hoy el cierre económico de la campaña 2024-2025, con tendencia a la recuperación económica, luego de varios años de penuria financiera.

Por segundo ejercicio al hilo, el club catalán, vigente campeón de la Liga de fútbol de España y semifinalista en la última Champions, cierra con números positivos, está vez con dos millones de beneficios.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, “por segundo año consecutivo, el Club ha cerrado con resultados ordinarios positivos (2 millones de euros), consolidando su recuperación económica y la eficiencia operativa en todas las áreas”.

Los ingresos ordinarios han alcanzado los 994 millones de euros, a pesar de completar una segunda temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys, enfatizó.

Asimismo, “en el área de patrocinio, el Club ha alcanzado un nuevo máximo histórico con 259 millones de euros, impulsado por el nuevo contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos”.

La entidad blaugrana también presentó el presupuesto del ejercicio 2025-2026, en el cual ya se prevé una recuperación económica significativa, por el regreso al Camp Nou, tras más de dos años de reconstrucción y modernización.

Para la temporada 2025-2026, asegura el Barcelona, se prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de mil 75 millones de euros, impulsado por el regreso progresivo al Spotify Camp Nou. Este retorno permitirá incrementar los ingresos de estadio en unos 50 millones de euros adicionales.

Más adelante, en el comunicado, indica que “la reducción de la deuda y el control salarial sitúan al Barça en una posición sólida para afrontar la nueva temporada, con un presupuesto superior a los mil millones de euros de ingresos ordinarios”.

Después de muchos años de declive económico, agravado significativamente durante la pandemia de Covid 19, el Barcelona parece ver la luz al final del túnel en su estabilidad financiera, en la presidencia de Joan Laporta.

