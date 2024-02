Sujeto que habría estafado con terreno en La Unión, seguirá en detención

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Daniel Humberto A. H. seguirá en detención provisional luego de presuntamente estafar a una víctima con $35 mil dólares por el pago de una propiedad a la que nunca se le dio escritura.

Daniel Humberto A. H., de 51 años, enfrenta cargos por estafa agravada tras una denuncia de Sandra E. ante la Fiscalía General de la República, el 24 de enero pasado. La acusación se basa en un presunto fraude relacionado con la venta de un terreno en La Unión.

Daniel ofreció a Sandra un terreno de 2199 metros cuadrados en La Unión por $35,000. Tras el pago cerca de una gasolinera de la zona, Daniel siempre dio excusas sobre trámites de escritura, pero nunca entregó la propiedad. Este comportamiento generó sospechas y llevó a la denuncia por parte de Sandra.

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal del caso, lo que indica que se considera que hay suficientes indicios de culpabilidad para avanzar en el proceso judicial. La medida de detención provisional para Daniel busca asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso y prevenir cualquier intento de evasión de la justicia.

En otro caso judicial relacionado con la estafa, a una mujer se le decretó detención preventiva luego de vender boletos falsos para un concierto que se realizó en el país.

El 23 de abril de 2023, Marcos Vinicio se encontró con un anuncio de venta de boletos digitales del concierto de Los Ángeles Azules y contactó a Raquel Esmeralda para adquirir 10 boletos por $600. Dos días después, Raquel aceptó vender otros 10 boletos por mil dólares, pero al intentar ingresar al concierto, ninguno tenía validez. Marcos intentó recuperar su dinero sin éxito y decidió presentar una denuncia ala Fiscalía General de la República por estafa.

En la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana dictó instrucción formal con detención provisional para Raquel Esmeralda por el delito de estafa, basado en pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En otro proceso judicial, autoridades realizaron acciones contra el hurto y destace de ganado en Metapán, Santa Rosa Guachipilín y Texistepeque, Santa Ana, capturando a 14 personas y buscan a un prófugo. La Fiscalía presentó acusación contra los implicados en el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana por agrupaciones ilícitas y hurto agravado.

Los acusados son Marvin Alexander O. G., Manuel U., Francisco Josué A. G., Franklin Obdulio A. H., Juan José C. A., Elder Geovany M. N., Eric Joe B., Jonathan Oswaldo C. L., Fredy Alfonso C., Edwin Omar H. R., Hugo Reinaldo E. S., Carlos Alexander C., Mario Alberto M. A. y Carlos Edgardo N. D.

En la audiencia se determinó la existencia de los delitos y la posible participación de los acusados, por lo que se ordenó la continuación del proceso a la etapa de instrucción.

Doce de los acusados enfrentarán detención provisional, mientras que dos pagarán fianzas económicas de $10 mil y $20 mil, además, tendrán restricciones como no salir del país, no tener contacto con las víctimas y no cambiar de domicilio, y el prófugo fue declarado rebelde y se emitieron órdenes de captura en su contra.

Asimismo, el Tribunal se declaró incompetente y remitirá el caso al Juzgado de Instrucción de Metapán.