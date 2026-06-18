Sujeto es condenado a 50 años por feminicidio y ORMUSA registra 13 en 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un sujeto fue condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio agravado de su pareja. Los hechos ocurrieron en Apopa, San Salvador Este. Según datos de ORMUSA, hasta mayo de 2026 se han registrado 13 feminicidios.

Información de Centros Judiciales de El Salvador detalló que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró a Gabriel López Meléndez, de 38 años, responsable directo del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja.

La pareja y el hijo menor de edad residían en el barrio El Tránsito, distrito de Apopa, San Salvador. La investigación determinó que ambos consumían bebidas alcohólicas y que, durante la relación, él la sometía a constantes episodios de violencia psicológica, emocional y física.

El día que sucedieron los hechos, la pareja ingirió bebidas alcohólicas y cuando se encontraban en estado de ebriedad, comenzaron a discutir. Posteriormente, Gabriel López Meléndez la atacó propinándole varios golpes, causándole raspones y moretones en el rostro, brazos, tórax y otras partes del cuerpo.

Gabriel López acudió a un puesto cercano de socorristas para reportar que su pareja se había desmayado. Cuando estos acudieron a la vivienda, encontraron el cuerpo rígido y sin pulso, por lo que dieron aviso a la Policía. Se determinó, luego de un peritaje del Instituto de Medicina Legal que la causa de muerte fue un traumatismo cerrado de abdomen de tipo contuso que produjo desgarre del hígado y una hemorragia interna.

Las pruebas ofertadas por la FGR demostraron, a través de evidencia científica digital, que, al momento de los hechos, el agresor se encontraba con la víctima en la vivienda que compartían y que el ataque ocurrió en presencia del hijo de ella, de 4 años de edad. Asimismo, varios testigos observaron, a lo largo de la convivencia, a la víctima con golpes, quien justificaba el maltrato ejercido por su agresor.

El juzgado identificó la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima debido al alcoholismo, así como los síndromes adaptativos que desarrolló tras haber estado inmersa en una espiral constante de varios tipos de violencia ejercidos por el agresor. Además, al considerar que el feminicidio fue perpetrado frente a un familiar de la víctima, Gabriel López Meléndez fue condenado a 50 años de prisión; es decir, la pena máxima.

En otro caso de feminicidio, el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana resolvió instrucción formal con detención provisional contra A. A. G. M., de 40 años, acusado del delito de feminicidio agravado, en perjuicio de una mujer de 34 años.

La jueza autorizó un plazo de instrucción de seis meses para continuar con las investigaciones. Los hechos habrían ocurrido el 29 de mayo de 2026, en el cantón El Paste, distrito de Chalchuapa.

La víctima falleció a consecuencia de las lesiones que, presuntamente, le fueron ocasionadas por el imputado con un objeto contuso. Su cuerpo fue localizado un día después por una persona de la zona, quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La Fiscalía señala que entre la víctima y el imputado existía una relación de pareja y que, presuntamente, este ejercía diversas formas de violencia en su contra, circunstancias que forman parte de las diligencias de investigación del caso.

Según el informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML), la causa de muerte de la víctima fue un trauma craneoencefálico contuso severo.

Según el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 se han reportado 13 feminicidios; de los cuales 6 han ocurrido en Santa Ana, 3 en San Salvador, 1 en La Libertad, 1 en la Libertad, 1 en Usulután y 1 en Cabañas. De ese total de feminicidios, 6 fueron cometidos por la pareja sentimental.

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