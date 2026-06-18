Economista advierte crisis en el costo de la vida

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El costo de la vida incrementó 32 % entre mayo de 2019 y abril de 2026, así lo manifestó el economista César Villalona, en una entrevista de la radio YSUCA.

Para el especialista, esto representa una crisis que ya es sensible en distintos sectores de la población, pues la mayoría de los ingresos económicos no han incrementado; por el contrario, se han visto deteriorado ante el encarecimiento de los productos, la falta de planificación gubernamental agrícola y en materia económica, así como los bajos salarios.

En El Salvador, el salario mínimo de la zona urbana es de 408 dólares; mientras que, en la zona rural, el salario mínimo de algunas actividades es de 365 dólares.

Para Villalona, este incremento responde a diversos factores, nacionales e internacionales; pero hace énfasis en que el porcentaje mencionado, durante el periodo de gobierno de Nayib Bukele, refleja la reducción del apoyo al sector agropecuario en el país.

“Se eliminaron programas como Amanecer Rural, Desarrollo Rural y Desarrollo Agropecuario, entre otros”, señaló y agregó que el subsidio agrícola pasó de representar aproximadamente 150 dólares por productor a una tarjeta de 75 dólares para la compra de insumos.

“El costo de la vida ha aumentado. En el área urbana, el incremento equivale a unos 20 dólares más al mes, mientras que en el área rural ronda los 10 dólares. Con el salario mínimo en El Salvador, 20 dólares no es una cifra pequeña”, agregó el economista.

Villalona destacó que la población también se ha enfrentado a otros incrementos, como el de la gasolina (que aumentó entre 27 % y el 30 %) y el de la tarifa de la energía eléctrica, que ha sido denunciado por la población, con casos de hasta un 80 % de incremento en los precios de las facturas.

Entre otros datos proporcionados por el especialista, entre enero y mayo de este año, la inflación acumulada llegó a 2.53 %, lo cual representa más del doble del porcentaje registrado el año pasado, cuando cerró con 0.9 %.

“Al desglosar los datos, el sector salud registra una inflación de 2.8 %, por encima del promedio general. Por su parte, el rubro de transporte presenta un incremento de 6.4 %, impulsado principalmente por el aumento en los precios de los combustibles. La gasolina ha experimentado un alza cercana al 30 %”, explicó.

Baja producción agrícola

Villalona también se refirió a la baja producción agrícola, producto del descuido de dicho sector. Aseguró que las importaciones en productos agrícolas, agroindustriales e industriales crecieron al menos 17 % en el último año.

Señaló que la producción de maíz pasó de 17 millones de quintales en el ciclo agrícola 2019-2020 a 10.8 millones en 2024-2025. Asimismo, la producción de frijol cayó de 2.2 millones a menos de un millón de quintales, mientras que el arroz registró una reducción del 87 %.

“Según el censo agropecuario, actualmente hay 109 mil vacas menos que en el año 2019. Esto implica una menor producción de carne y leche a nivel nacional y más importación”, agregó.

El sector agropecuario, que anteriormente aportaba el 5.1 % del PIB nacional, actualmente aporta el 4.4 %.

Para Villalona, medidas como los agromercados no solventan las problemáticas a las que se enfrenta la población, ante el incremento del costo de la vida. “Los agromercados creados por este gobierno no están orientados a la venta de productos nacionales, sino principalmente a productos importados”, dijo.

Asimismo, destacó como aspecto negativo que se haya reducido el Programa Vaso de Leche, que pasó de entregarse en las escuelas cinco días a la semana a dos, según el presupuesto 2026. “Esta medida afecta directamente a la producción ganadera, especialmente al sector lechero, que estaba vinculado al abastecimiento de ese programa”, agregó.

El economista aseguró que es necesario que el Estado implemente medidas urgentes a corto plazo, dirigidas a fortalecer la producción nacional y que pueda influir en la estabilización de los precios.

Entre ellas, propuso un mayor apoyo al sector agropecuario e industrial, acompañado de un respaldo firme a las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de créditos, subsidios y asistencia técnica.

Villalona también propuso incrementar los ingresos del Estado por medio de mecanismos fiscales como un impuesto al patrimonio, así como reducir gastos no prioritarios en el presupuesto, como los son los gastos de publicidad.

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