Nuevas Ideas da a conocer instructivo para precandidatos a Asamblea 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido político, Nuevas Ideas, dio a conocer el instructivo de inscripción de precandidatos, en el que establece que quienes resulten electos en la Asamblea Legislativa deben comprometerse a realizar su trabajo “de manera presencial”.

El instituto político publicó la información en su sitio web durante esta semana. Uno de los documentos es el “Instructivo para Inscripción de Precandidatos a Elecciones Internas de Nuevas Ideas”, el cual tiene por objeto regular la organización y realización del proceso de inscripción de precandidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de Concejos Municipales, cuya inscripción se llevará a cabo el día 28 de junio de 2026, en el marco de las elecciones internas del partido.

La convocatoria a elecciones internas fue realizada por la Comisión Nacional Electoral de Nuevas Ideas el 07 de abril del año 2026, estableciendo en la misma la fecha de la inscripción de precandidatos.

En el artículo 7 señala los requisitos de los precandidatos a la Asamblea Legislativa. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos y presentar la documentación necesaria para optar a un cargo de elección popular.

En este artículo establece que los precandidatos deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 25 años, de moralidad e instrucción notorias, ser afiliado al partido Nuevas Ideas, solvencias en Hacienda, antecedentes y otros requisitos.

En este artículo coloca una “nota aclaratoria” donde piden a los aspirantes que resultaren electos a ejercer sus funciones de manera presencial. “De conformidad al mandato constitucional y legal, quienes se inscriban para precandidatos a diputados propietarios a la Asamblea Legislativa, se comprometen y obligan, en caso de resultar electos en la elección 2027, a ejercer sus funciones de manera presencial como propietarios en El Salvador, lo cual implica asistir puntualmente y estar presentes en las Sesiones Plenarias, Comisiones asignadas y demás actividades oficiales a las que sean convocados”, dice la nota.

Además, en el artículo 8 referente a los precandidatos a concejos municipales, de igual manera se establecen que el precandidato debe ser salvadoreño, mayor de 21 años, de moralidad e instrucción notorias, ser originario o domiciliado del municipio por lo menos un año antes de la elección de que se trate, ser afiliado al partido Nuevas Ideas y otros requisitos.

Pero también ponen una condición para los alcaldes. Los precandidatos deben presentar una “declaración jurada por medio de la cual se comprometa a que, en caso de resultar electo como Miembro del Concejo Municipal, permitirá que el partido realice una Auditoría Integral de su gestión, incluyendo el ámbito político, legal, financiero, administrativo y social”.

Nuevas Ideas enfatiza que dicha auditoría se llevará a cabo una vez al año “o cuando haya aviso, noticias o indicios de una mala administración, y la misma correrá por cuenta del partido”.

Además, señala el instructivo, el precandidato “se compromete que, en caso se detecte una mala gestión de la Administración o acciones en detrimento del municipio, será separado del cargo y se intervendrá en la administración de la municipalidad, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Alcaldía para la población”.

La Comisión Nacional Electoral habilitará la Sede Nacional del Partido el día 28 de junio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para recibir las solicitudes y la documentación requerida de los aspirantes a participar en el proceso de elección interna a cargos de elección popular.

La Campaña Electoral interna durará 11 días continuos, comprendidos desde el 29 de junio de 2026, hasta el 9 de julio de 2026, para que los precandidatos puedan promover sus propuestas y solicitar el voto; luego, por dos días se hará un “silencio electoral”. Las elecciones internas se realizarán el 12 de julio de 2026.

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