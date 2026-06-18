Cruz Roja busca fortalecer reservas sanguíneas con jornada de donación en Santa Tecla

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Cruz Roja Salvadoreña, en su seccional Santa Tecla, anunció una jornada de donación de sangre para el próximo 21 de junio, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con el objetivo de fortalecer las reservas sanguíneas y contribuir a salvar hasta tres vidas con cada donación.

La actividad se realiza en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, conmemorado cada 14 de junio, una fecha que busca reconocer el aporte de los donantes voluntarios y promover la importancia de realizar donaciones periódicas para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes.

Según la institución, las donaciones son fundamentales para atender a pacientes con enfermedades que provocan anemia, personas que reciben tratamiento contra distintos tipos de cáncer, así como quienes requieren intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos o atención médica tras sufrir accidentes, hemorragias o quemaduras.

La Cruz Roja señaló que, aunque algunos grupos sanguíneos son más frecuentes que otros, todos son necesarios para responder a emergencias, cirugías y diversos tratamientos médicos que requieren transfusiones.

La jornada será desarrollada por la seccional Santa Tecla con el apoyo de la Unidad Móvil del Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la institución, ubicadas sobre la 11.ª avenida Norte y 5.ª calle Oriente, frente al parque deportivo El Cafetalón.

Las personas interesadas podrán realizar una preinscripción llamando al teléfono 2288-1826 o mediante un formulario digital habilitado por la institución.

Entre los requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 65 años de edad, pesar entre 115 y 270 libras, haber dormido al menos seis horas la noche anterior, no haber consumido bebidas alcohólicas durante las últimas 48 horas, gozar de buena salud, no padecer hepatitis y consumir alimentos bajos en grasa el día de la donación.

La Cruz Roja indicó que cada unidad recolectada es sometida a siete pruebas de laboratorio para garantizar su calidad y seguridad. Además, destacó que cuenta con la certificación ISO 9001:2015, siendo el único centro de sangre de El Salvador acreditado bajo ese estándar internacional de gestión de calidad.

La institución internacional también hace el llamado a la población altruista que desee realizar sus donaciones en otros puntos del país. Y destacan que las personas con tatuajes o perforaciones pueden donar sangre, siempre y cuando haya transcurrido un tiempo seguro, que suele ser de al menos 12 meses.

Entre enero y mayo de este año, la Cruz Roja Salvadoreña reportó al menos 3,761 donantes de sangre; de esta cifra, 2,841 fueron aptas para realizar la donación. Según la institución, la mayoría de personas donantes fueron hombres (62 %).

Según información divulgada, pese a que este año la cifra fue menor, respecto del año 2025 en el mismo periodo, el porcentaje de personas que resultaron aptas para realizar la donación sí fue mayor, algo que la institución atribuye a un mejor conocimiento de la población sobre los procesos.

El tipo de sangre más difícil de conseguir es el O negativo, por lo cual hacen un llamado especial a quienes cuentan con este tipo de sangre a que se acerquen a los bancos de sangre y contribuyan en la tarea de salvar vidas.

Según las estadísticas, una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, pues cada donación es distribuida para distintos pacientes. La sangre se separa en componentes: glóbulos rojos empacados, plasma fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas, los cuales serán destinados según la necesidad de cada paciente.

El límite de edad para realizar donaciones de sangre es de 60 años para las mujeres y de 65 para el caso de los hombres.

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