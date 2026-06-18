Suiza despierta sobre el final y golea a Bosnia para liderar el Grupo B

Tras un primer tiempo sin emociones, Johan Manzambi ingresó a los 71′ para cambiar el guion del partido y, apenas tres minutos después, hizo estallar el grito de gol para la selección helvética con el 1-0.
Rubin Vargas también se unió a la fiesta a los 84′, tras una asistencia de Breel Embolo. Manzambi volvió a aparecer al 90′ para firmar su doblete, mientras que Granit Xhaka selló el 4-1 al 90’+7.
Ermin Mahmić fue el encargado del único tanto del conjunto ‘Zmajevi’.
Con este resultado, Suiza domina el Grupo B con cuatro puntos, mientras que Canadá, Bosnia y Catar suman una unidad.