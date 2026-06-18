Suiza despierta sobre el final y golea a Bosnia para liderar el Grupo B

Rebeca Henríquez<<

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Suiza sacó la casta sobre el final del partido y goleó 4-1 a Bosnia en su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA, resultado con el que tomó el liderato del Grupo B.

Tras un primer tiempo sin emociones, Johan Manzambi ingresó a los 71′ para cambiar el guion del partido y, apenas tres minutos después, hizo estallar el grito de gol para la selección helvética con el 1-0.

Rubin Vargas también se unió a la fiesta a los 84′, tras una asistencia de Breel Embolo. Manzambi volvió a aparecer al 90′ para firmar su doblete, mientras que Granit Xhaka selló el 4-1 al 90’+7.

Ermin Mahmić fue el encargado del único tanto del conjunto ‘Zmajevi’.

Con este resultado, Suiza domina el Grupo B con cuatro puntos, mientras que Canadá, Bosnia y Catar suman una unidad.