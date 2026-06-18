Mujeres rurales liderarán debate sobre inversión y desarrollo sostenible en el Foro GLI Latam 2026

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Antonio Valencia / [email protected]

Perú será sede de una de las conversaciones más relevantes sobre inversión con enfoque de género en América Latina durante la séptima edición del Foro GLI Latam 2026. El encuentro, que reunirá a representantes del ecosistema financiero, empresarial, académico y social de la región, pondrá especial énfasis en el papel que desempeñan las mujeres rurales en la construcción de economías más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Bajo el lema “Nuevos Horizontes: Tecnología, Territorio y Poder Colectivo”, el foro promoverá espacios de diálogo orientados a fortalecer alianzas e inversiones con propósito. Entre las actividades destacadas se encuentra el panel “Mujeres que siembran futuro, inversiones que transforman vidas”, un espacio que reunirá a lideresas de México, Colombia y Perú para compartir experiencias sobre transformación rural, liderazgo comunitario e inversión de impacto.

La sesión será moderada por Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina, y abordará los factores que han permitido el crecimiento y sostenibilidad de iniciativas lideradas por mujeres en distintos territorios de América Latina. Más allá del acceso a financiamiento, la conversación destacará la importancia del conocimiento local, la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, los saberes ancestrales y las redes comunitarias como motores de desarrollo.

Además de visibilizar experiencias exitosas, el panel abrirá el debate sobre los desafíos que continúan enfrentando las mujeres rurales y agricultoras de la región, entre ellos las barreras para acceder a recursos, formación y oportunidades de crecimiento. Con ello, el Foro GLI Latam 2026 busca fortalecer la conversación regional sobre desarrollo territorial y sostenibilidad, colocando en el centro las voces de quienes impulsan procesos de transformación social y económica desde sus comunidades.

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