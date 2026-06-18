¿CUÁL ES EL VERDADERO Y REAL VALOR DE BUKELE PARA LOS GRINGOS?

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Por David Alfaro

18/06/2026

Mucho se discute en círculos intelectuales de izquierda y de derecha sobre por qué los Estados Unidos siguen apoyando al dictador Nayib Bukele. La interrogante es válida pues El Salvador es un país tercermundista sin recursos naturales importantes y con una situación geoestratégica también sin importancia.

Pero lo que estos intelectuales no incluyen en sus análisis es que el apoyo de EEUU está basado en el experimento psicosocial llamado Bukele, como una nueva forma de gobernar, llevando el populismo a niveles estratosféricos para fanatizar y controlar a las masas, al tiempo que se aplican medidas socioeconómicas neoliberales extremistas. Frente al agotamiento del sistema en cuanto a la propuesta electoral, el experimento ha sido todo un éxito, al punto de ser exportado a otros países, notablemente en la Argentina de Milei y el Ecuador de Noboa. Ese es el enorme valor que los EEUU y las oligarquías le dan al «experimento Bukele».

👉 De hecho, El Salvador SIEMPRE HA SIDO UN LABORATORIO de…

1. Experimentos políticos (Duarte, Bukele, etc.).

2. Experimentos Militares (guerra de tierra arrasada, Escuadrones de la Muerte, etc.).

3. Experimentos Económicos (borrar ministerio de planificación, dolarizar, política neoliberal salvaje, etc.).

4. Experimentos Clínicos (campañas de esterilización, vacunas, experimentos de fármacos, diseminar enfermedades durante la guerra, etc.).

5. Experimentos Sociales (pan y circo, cortinas de humo, Régimen de Excepción prolongado, mentiras, luces led, etc.).

6. Experimentos Tecnológicos de control (contrato de Google, policías digitales en redes, etc.).

Todos estos experimentos han dejado una marcada impronta en el devenir de los salvadoreños, configurando el patético panorama actual del país bajo la dictadura de Bukele: un pueblo fanatizado, disperso y sin conciencia social. Una economía muy endeudada. Migración forzada y ruptura del tejido social. Desempleo y miseria pintando un futuro muy obscuro.

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