Presidente de Asamblea reitera su intención de buscar la reelección

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, informó que se inscribirá en las internas de su partido el próximo 28 de junio para buscar su reelección como legislador.

“Voy a participar en las internas del partido, me voy a inscribir este próximo domingo 28 de junio, ya estoy sometiéndome a los procesos, el tema de los documentos que tengo que presentar”, dijo ante la prensa el diputado presidente.

El partido de Gobierno publicó el instructivo de inscripción de los precandidatos a diputados; en dicho documento se establecen los requisitos y la documentación a presentar.

Al ser cuestionado sobre si el resto de diputados de Nuevas Ideas buscarán su reelección; el legislador sostuvo que será después de la inscripción se sabrá quienes de los diputados actuales correrán por un nuevo periodo.

El 28 de junio será el único día en que Nuevas Ideas recibirá las solicitudes de inscripción de sus precandidatos a presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales para luego, iniciar una campaña electoral interna para que el 12 de julio sean sus elecciones internas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...