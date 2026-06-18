Chequia deja escapar la victoria ante Sudáfrica y complica su futuro en el Mundial

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Chequia dejó escapar la victoria ante Sudáfrica al empatar 1-1 y repartió unidades en el arranque de la segunda jornada. Ambas selecciones dependen de resultados externos para mantenerse con vida en la competencia.

Chequia tuvo un arranque efectivo y tomó la ventaja gracias a Michal Sadílek, quien marcó apenas a los cinco minutos de iniciado el partido. Un gol que le dio vida a la selección checa, necesitada de un resultado positivo tras su complicado debut.

Sin embargo, Sudáfrica, que dominó el 62% de la posesión del balón frente al 38% de Chequia, encontró la paridad desde la vía penal gracias a un error de los europeos que les costó los tres puntos.

Teboho Mokoena mandó a guardar el 1-1 definitivo para mantener vivas las esperanzas del conjunto africano, que aún sueña con avanzar a la siguiente fase.

Es de recordar que Chequia debutó con una derrota de 2-1 ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica también cayó 2-0 frente a México en el arranque del torneo.