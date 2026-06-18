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Colombia brilla en su debut y se adueña de la cima del Grupo K

Redacción Nacionales 18 junio, 2026 Deportes Comentarios desactivados en Colombia brilla en su debut y se adueña de la cima del Grupo K 116 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Colombia arrancó la Copa Mundial de la FIFA con una goleada de 3-1 sobre Uzbekistán, segunda victoria para el área sudamericana, con la que el cuadro cafetero se posicionó como líder solitario del Grupo K.

La cuenta se abrió a los 40′, con el gol de Daniel Muñoz tras una asistencia de Luis Díaz, resultado que no se movió hasta el minuto 60, cuando Abbosbek Fayzullaev marcó el empate. El gol no solo significó el 1-1 del partido, sino también el primero de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

A pesar del festejo asiático, solo cinco minutos después Luis Díaz apareció nuevamente para devolverle la ilusión a su equipo, con un golazo de la estrella del Bayern Múnich.

Jaminton Campaz puso el tercero en la cuenta de Colombia con un golazo dentro del área, tras un centro del ‘Cucho’ Hernández.

Colombia no solo sumó la segunda victoria para la CONMEBOL, sino que también se convirtió en líder solitario del Grupo K, un sector en el que también figura Portugal.

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