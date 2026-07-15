Sonia Viñerta cuestiona discurso oficial y denuncia deterioro de derechos laborales

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Saúl Méndez

Colaborador

Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), denunció que, contrario a la narrativa del ministro de Trabajo, Rolando Castro, los principios del derecho laboral y la libertad sindical se han vulnerado en los últimos años, situación que ha facilitado el despido de miles de trabajadores sin el debido proceso.

«El discurso oficialista es totalmente distinto, dicen que aquí hemos avanzado en materia laboral, pero no hay un avance, es un retroceso y es un estancamiento, porque prácticamente el derecho al trabajo ha pasado a ser ninguneado. Cualquiera puede quitar, poner, hacer y deshacer irrespetando todas las garantías laborales y todos los principios del derecho laboral», denunció Viñerta durante una entrevista en el programa Frente Intercontinental.

Según la dirigente sindical, este contexto ha provocado que muchos trabajadores se abstengan de presentar denuncias por temor a represalias o ante la esperanza de ser reincorporados a sus empleos.

«A trabajadores de salud los despidieron y les dijeron que no pusieran demandas y no hicieran nada porque las iban a volver a llamar. Y los sacaron sin indemnización o una indemnización que no correspondía, pero la gran mayoría no la ha recibido», indicó.

Alertó que «la gente queda en total desprotección. Por eso es importante, para la gente que está fuera de El Salvador, que no todo lo que está diciendo el oficialismo es real».

Viñerta aseguró que los retrocesos en materia de derechos laborales son «bastante severos» y sostuvo que, además de los despidos, se han registrado detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales durante el régimen de excepción.

«A lo largo de estos años, hemos tenido 19 sindicalistas procesados bajo el régimen de excepción, acusados falsamente, porque no han estado vinculados a pandillas; pero por haber hecho denuncias, hecho reclamos, los metieron presos», reveló.

La dirigente también lamentó que, de esos 19 sindicalistas procesados, tres continúan detenidos.

«De esos tres, hay un compañero que su familia y nuestras organizaciones han pasado sin saber dónde se encuentra», aseveró al referirse al caso de Geovanni Aguirre, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador que permanece detenido desde mayo de 2022 y que está próximo a enfrentar un juicio masivo en el marco del régimen de excepción.

Asimismo, afirmó que las vulneraciones a los derechos laborales y sindicales se han desarrollado de manera sistemática desde el inicio de la actual administración.

«No es algo que haya comenzado este año ni el año pasado, sino que desde el 2019 prácticamente viene en una carrera progresiva y paulatina de destrucción del sindicalismo independiente, del irrespeto total a la libertad sindical y a los derechos de la clase trabajadora», explicó.

«En estos siete años que han transcurrido de gobierno, se ha visto más afectada la clase trabajadora. Se ha visto la represión, la criminalización y la violentación del derecho a la libertad sindical», concluyó.

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