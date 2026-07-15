Protección Civil fortalece articulación comunitaria con apoyo Cruz Roja Salvadoreña

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cruz Roja Salvadoreña facilitó espacios técnicos liderados por las Comisiones Municipales de Protección Civil (CMPC) con el propósito de fortalecer la articulación entre las estructuras comunitarias y los actores locales en materia de gestión integral del riesgo.

En la jornada participaron representantes de las CMPC de los distritos de Nahuizalco y Juayúa, en Sonsonate Norte; Acajutla, en Sonsonate Oeste; y Sonsonate Centro.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer el relacionamiento institucional entre los diferentes actores locales mediante espacios de coordinación técnica para promover la articulación, la planificación conjunta y la definición de acciones orientadas a la gestión del riesgo de desastres.

Estas acciones forman parte del proyecto «Consolidando la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Resiliencia Comunitaria en Sonsonate», ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña con el apoyo financiero de la Cruz Roja Suiza.

Por otra parte, la institución humanitaria informó sobre una jornada especial de donación de sangre dirigida a la comunidad ciclista.

«En esta ocasión, la ruta de los ciclistas fue diferente: la misión era llegar a Cruz Roja Salvadoreña para donar sangre», destacó la institución.

La actividad contó con el respaldo del Club de Ciclistas Urbanos, cuyos integrantes se sumaron al recorrido solidario hasta las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña para donar sangre, una acción que puede contribuir a salvar hasta tres vidas por cada donación.

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