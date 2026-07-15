Franklin Martínez: precandidatura de Rafael Aguirre debe trascender lo electoral y convertirse en causa ciudadana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El comunicador social y analista político Franklin Martínez sostuvo que la precandidatura presidencial del doctor Rafael Aguirre representa una oportunidad para articular a los sectores inconformes con la situación del país, pero advirtió que ese esfuerzo solo tendrá posibilidades de consolidarse si trasciende el ámbito partidario y se convierte en un movimiento capaz de canalizar el descontento ciudadano.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Martínez afirmó que existe un creciente malestar entre diversos sectores de la población afectados por decisiones gubernamentales tomadas durante los últimos siete años. Según el analista, trabajadores despedidos, familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción y ciudadanos que consideran que sus demandas no han sido escuchadas constituyen una base social cuya inconformidad aún no encuentra una representación política efectiva.

El analista señaló que las elecciones presidenciales de 2027 no deben verse como el objetivo final de la oposición, sino como una etapa dentro de un proceso más amplio de reorganización política. En ese sentido, sostuvo que la verdadera discusión consiste en determinar cómo aprovechar la coyuntura electoral para construir una alternativa capaz de generar confianza entre los ciudadanos y fortalecer una propuesta de largo plazo.

Martínez también hizo referencia a otros liderazgos de oposición, entre ellos el de la diputada Claudia Ortiz, de quien reconoció sus capacidades y credibilidad pública. Sin embargo, consideró que los liderazgos políticos corren el riesgo de perder fuerza cuando postergan decisiones importantes mientras esperan condiciones más favorables para competir electoralmente. A su juicio, la ciudadanía demanda acciones concretas y no únicamente análisis o cálculos políticos.

Respecto a la inscripción de Rafael Aguirre como precandidato presidencial por el FMLN, Martínez sostuvo que los partidos políticos cumplen naturalmente la función de competir en elecciones, por lo que consideró legítima la participación electoral. No obstante, advirtió que limitar la candidatura al ámbito de un partido sería un error estratégico.

«Si el doctor Rafael Aguirre termina convirtiéndose únicamente en el candidato de un partido, fracasó», afirmó el analista al explicar que el desafío consiste en construir una causa ciudadana que trascienda las estructuras partidarias tradicionales y logre convocar a distintos sectores sociales alrededor de objetivos comunes.

Según Martínez, el principal reto consiste en transformar el descontento social en organización política. Afirmó que el temor, la desconfianza y el desencanto han provocado que una parte importante de la población permanezca al margen de la participación política, por lo que consideró indispensable generar un proyecto que recupere la confianza de los ciudadanos.

El analista agregó que la población no necesariamente demanda la creación de un nuevo partido político, sino nuevas formas de hacer política con mayor participación, incidencia ciudadana y mecanismos efectivos de control sobre la gestión pública. Desde su perspectiva, ese espacio podría tomar la forma de un movimiento amplio capaz de integrar a personas provenientes de diferentes corrientes ideológicas.

Villagrán reveló incluso haber recibido mensajes de personas que tradicionalmente no votarían por el FMLN, pero que estarían dispuestas a respaldar una eventual candidatura de Aguirre debido a la figura del médico y dirigente sindical. A su juicio, esa reacción evidencia que parte del electorado podría priorizar el liderazgo personal por encima de las siglas partidarias.

Martínez insistió en que uno de los principales obstáculos para la oposición continúa siendo la dispersión de fuerzas políticas y sociales. Consideró que las diferencias ideológicas deberían quedar en un segundo plano frente a la necesidad de construir una plataforma común que permita enfrentar los problemas nacionales y ofrecer una alternativa de gobierno.

Asimismo, hizo un llamado a que los liderazgos políticos abandonen los espacios tradicionales de discusión y fortalezcan el trabajo territorial. Según explicó, es en las comunidades donde pueden identificarse de primera mano los problemas relacionados con el desempleo, la falta de agua potable, las deficiencias del sistema de salud, el deterioro de la infraestructura y el incremento del costo de vida.

Martínez también proyectó un escenario económico complejo para los próximos años. Señaló que, después de las elecciones de 2027, el país podría enfrentar nuevos ajustes fiscales, reducción de subsidios, más despidos y mayores dificultades derivadas del endeudamiento público. En ese contexto, estimó que los sectores de menores ingresos serían quienes asumirían el mayor impacto de esas medidas.

El analista sostuvo además que cualquier proyecto opositor deberá desarrollar una estrategia de comunicación sólida, ampliar su presencia en los territorios y fortalecer vínculos con actores de la comunidad internacional interesados en la situación política salvadoreña. A su juicio, una voz unificada tendría mayor capacidad para transmitir las preocupaciones de diversos sectores dentro y fuera del país.

Finalmente, Martínez reiteró que el éxito de una eventual candidatura presidencial dependerá menos del resultado inmediato en las urnas que de su capacidad para convertirse en un proyecto político capaz de articular liderazgos diversos y canalizar el descontento ciudadano hacia una propuesta común.

Agregó que figuras como Claudia Ortiz, Marcela Villatoro, Cayetano Cruz y otros dirigentes podrían contribuir a ese esfuerzo si logran anteponer los intereses colectivos a las diferencias partidarias.

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