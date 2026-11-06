SINDOPETS pide al ISBM resolver desabastecimiento de medicamentos y retrasos en citas médicas

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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS) presentó una serie de demandas ante las autoridades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), debido a las deficiencias en el abastecimiento de medicamentos, los prolongados tiempos de espera para consultas con especialistas y las condiciones de atención al magisterio y sus familiares.

La reunión se desarrolló el miércoles 4 de noviembre de 2026 con la directora presidenta del ISBM, Silvia Azucena Canales Repreza, y su equipo técnico médico y administrativo, a quienes el sindicato entregó un documento con las principales problemáticas y propuestas de solución.

Uno de los puntos centrales fue el desabastecimiento de medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas y otras patologías, entre ellos Enalapril, Irbesartán, Hidroclorotiazida, Carvedilol, Atorvastatina, Insulina y Levotiroxina, entre otros fármacos de uso cardiovascular, endocrino, renal y urológico.

Ante esta situación, SINDOPETS propuso implementar un plan de compras directas o agilizadas para adquirir los medicamentos prioritarios, así como establecer convenios con farmacias privadas que permitan garantizar temporalmente la entrega de los fármacos cuando no existan en las instalaciones del instituto. También planteó crear una mesa de monitoreo semanal entre el ISBM y las organizaciones sindicales para verificar las existencias.

El sindicato informó que durante la reunión recibió el compromiso de que en un plazo de tres días se contará con el abastecimiento de la mayoría de los medicamentos del cuadro médico. La organización manifestó que se mantendrá vigilante para verificar el cumplimiento de este ofrecimiento.

Otra de las demandas estuvo relacionada con los prolongados tiempos de espera para obtener consultas con especialistas y subespecialistas, situación que afecta particularmente a pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas. Como alternativas, propuso ampliar la contratación de especialistas mediante convenios con clínicas privadas, desarrollar jornadas médicas extraordinarias durante los fines de semana y fortalecer la telemedicina para consultas de seguimiento que no requieran evaluaciones presenciales, pero explicó que no debe ser Doctor SV.

El sindicato también expuso inconformidades por el trato recibido por parte de algunos médicos, personal de enfermería y trabajadores administrativos. Para atender esta problemática, SINDOPETS solicitó implementar capacitaciones sobre atención humanizada, ética y servicio al usuario, además de habilitar mecanismos físicos y digitales para recibir quejas y denuncias, con respuestas en un plazo máximo de 72 horas.

Asimismo, señaló deficiencias en las condiciones de higiene, limpieza y mantenimiento de algunos centros de atención, por lo que planteó realizar auditorías sanitarias y asignar recursos para adquirir insumos de limpieza y ejecutar reparaciones menores.

Entre las peticiones presentadas, el sindicato solicitó establecer una hoja de ruta con plazos no mayores a 15 días para atender el desabastecimiento de medicamentos, conformar una mesa técnica para agilizar las citas médicas y programar una reunión de seguimiento en 30 días para evaluar los avances.

El SINDOPETS aclaró que las propuestas buscan mejorar la atención médica que reciben los docentes y sus grupos familiares, y reiteró que dará seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades del ISBM.

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