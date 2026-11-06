Desarrollan jornada de capacitación para fortalecer vigilancia electoral de comicios de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

De cara a los comicios de 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) desarrollaron una jornada de capacitación, con el fin de fortalecer los conocimientos, competencias y capacidades del personal involucrado en las labores de vigilancia y fiscalización electoral.

Fue la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien inauguró la jornada de capacitación; además, se presentó el plan de vigilancia y fiscalización de las elecciones de 2027.

El director general de la JVE, Ciro Zepeda, destacó que con el plan se supervisa el cumplimento del calendario electoral, así como los preparativos para el voto en el exterior.

Zepeda señaló que se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas de la tinta indeleble, que serán utilizadas en las próximas elecciones. De hecho, estas serán realizadas por un laboratorio de química de una universidad del país seleccionada al azar.

Sobre el tema, el TSE informó este jueves que, a través de la Dirección de Organización Electoral, se coordinó el embarque, traslado e ingreso al país de 9 700 unidades de tinta indeleble, como parte de la planificación logística para la jornada electoral del 28 de febrero de 2027.

“La tinta indeleble constituye un mecanismo de control electoral que permite identificar a quienes ya ejercieron su voto, fortaleciendo la seguridad y el cumplimiento de los procedimientos establecidos”, comentó el TSE.

La llegada al país “es la antesala” de la prueba técnica y de su posterior incorporación en los paquetes electorales que serán destinados a cada Junta Receptora de Votos (JRV) y Junta Receptora de Votos en el Extranjero (JRVEX).

Roxana Soriano resaltó que las Elecciones Generales de 2027 demandan una preparación “rigurosa”, una adecuada articulación de esfuerzos y una capacidad de respuesta acorde con las responsabilidades del TSE.

La jornada contempló la participación de representantes de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Electoral; la Junta de Vigilancia Electoral, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Entre las temáticas abordadas figuraron las infracciones y delitos electorales, las competencias y actuaciones de la Fiscalía Electoral, así como las atribuciones de la Junta de Vigilancia Electoral y la presentación de sus principales líneas de trabajo para las Elecciones 2027.

En la capacitación participaron representantes de partidos políticos legalmente inscritos. Estos recibieron una actualización sobre las leyes aprobadas relacionadas a los procesos electorales, incluyendo una explicación de los delitos que podrían incurrir durante la jornada de votación.

El presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos García Saade, hizo un llamado a al TSE para que los candidatos puedan presentar las solvencias municipales, ya que los tiempos que toman las alcaldías suelen ser tardados.

Saade indicó que, como partido, se preparan con la documentación que presentarán ante el TSE para la inscripción de candidatos de cara a las elecciones de 2027. Informó que la fórmula presidencial se encuentra a la espera de documentos de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para completar el proceso. Por lo que, en las próximas semanas, se prevé presentar la solicitud de inscripciones.

Por su parte, el secretario general del Frente Farabundo Martí Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, informó que sus candidatos a la circunscripción del exterior ya fueron inscritos en el TSE; la próxima semana realizarán las inscripciones de sus candidatos a diputados de la Asamblea y de la Presidencia de la República.

En otro de los temas electorales, Ciro Zepeda confirmó que el Tribunal Supremo Electoral aceptó la petición que hizo la JVE para revisar el caso y la contratación del exdiputado Romeo Auerbach, en la Dirección de Organización Electoral.

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