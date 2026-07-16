SIMETRISSS se deslinda de precandidatura política de su secretario general

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) informó que la precandidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre así como sus declaraciones son a título personal y gremial.

El pasado domingo 12 de julio el Dr. Rafael Aguirre se inscribió como precandidato a la presidencia de la República bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, la documentación correspondiente a la Junta Directiva de SIMETRISSS se presentó el 10 de julio, es decir, dos días antes de hacer oficial su inscripción. Esto, para que las declaraciones y la misma aspiración política sea a título personal y no gremial.

“Queremos aclarar que el doctor Rafael Aguirre presentó la documentación respectiva a la junta directiva de SIMETRISSS el viernes 10 de julio; para poder participar como precandidato; el cuál ha hecho a título personal, como cualquier ciudadano que opta por participar en política eleccionaria de nuestro país, aclarar también que a partir de dicha fecha sus opiniones son estrictamente de carácter personal”, destacó el sindicato.

A la vez, reiteraron que son una entidad estrictamente apolítica, no lucrativa y no religiosa, y mantienen como pilar fundamental “la defensa activa de los intereses económicos, laborales, sociales y profesionales de todos los médicos que integran el Seguro Social a nivel nacional”.

En ese sentido, enfatizaron que como SIMETRISSS seguirán los lineamientos de sus estatutos; en su artículo 31 establece la representación de este por los otros miembros del sindicato , seguirá velando por los derechos laborales de sus afiliados.

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