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SIMETRISSS se deslinda de precandidatura política de su secretario general

Redacción Nacionales 16 julio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en SIMETRISSS se deslinda de precandidatura política de su secretario general 378 Vistas

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Redacción Nacionales

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El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) informó que la precandidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre así como sus declaraciones son a título personal y gremial.

El pasado domingo 12 de julio el Dr. Rafael Aguirre se inscribió como precandidato a la presidencia de la República bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, la documentación correspondiente a la Junta Directiva de SIMETRISSS se presentó el 10 de julio, es decir, dos días antes de hacer oficial su inscripción. Esto, para que las declaraciones y la misma aspiración política sea a título personal y no gremial.

“Queremos aclarar que el doctor Rafael Aguirre presentó la documentación respectiva a la junta directiva de SIMETRISSS el viernes 10 de julio; para poder participar como precandidato; el cuál ha hecho a título personal, como cualquier ciudadano que opta por participar en política eleccionaria de nuestro país, aclarar también que a partir de dicha fecha sus opiniones son estrictamente de carácter personal”, destacó el sindicato.

A la vez, reiteraron que son una entidad estrictamente apolítica, no lucrativa y no religiosa, y mantienen como pilar fundamental “la defensa activa de los intereses económicos, laborales, sociales y profesionales de todos los médicos que integran el Seguro Social a nivel nacional”.

En ese sentido, enfatizaron que como SIMETRISSS seguirán los lineamientos de sus estatutos; en su artículo 31 establece la representación de este por los otros miembros del sindicato , seguirá velando por los derechos laborales de sus afiliados.

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