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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) solicitó a las autoridades del ISSS brindar información clara sobre la calendarización de remuneraciones para 2027, ante la incertidumbre generada por la ausencia de la bonificación al mérito en imágenes del calendario de pagos que han circulado en diferentes medios.

En un pronunciamiento fechado el 19 de noviembre de 2026, el sindicato manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esta prestación, que tradicionalmente se entrega cada 8 de enero, no sea incluida para el próximo año, situación que afectaría a los trabajadores de la institución.

El SIMETRISSS recordó que el Contrato Colectivo de Trabajo, firmado el 22 de octubre de 2021 por la Dirección General del ISSS para un período de dos años y prorrogable automáticamente, continúa vigente. Asimismo, señaló que la cláusula 1, literal b), establece la obligación de la institución de regular y garantizar los derechos y prestaciones derivados de dicho acuerdo.

La organización sindical explicó que la bonificación al mérito se otorgó a los trabajadores desde 2001, como resultado de las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, luego de que se perdiera la prestación de aumento salarial mediante el sistema de escalafón.

Sostuvo que este beneficio forma parte de los derechos laborales conquistados a través de años de negociaciones colectivas y que su implementación busca incentivar el rendimiento de los empleados para brindar un mejor servicio a los derechohabientes.

El sindicato advirtió que, de confirmarse la eliminación de esta prestación, se estarían incumpliendo los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que consideró necesario que las autoridades despejen las dudas de los trabajadores.

Ante esta situación, SIMETRISSS solicitó a la directora general del ISSS, Mónica Guadalupe Ayala, y a las altas autoridades de la institución, proporcionar información precisa sobre la calendarización de las remuneraciones de 2027 y confirmar la fecha en que se entregará la bonificación al mérito.

También demandó garantizar el cumplimiento de todas las prestaciones establecidas en las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, asegurar la estabilidad laboral de los empleados y mantener abiertos los canales de comunicación para informar oportunamente sobre los lineamientos relacionados con sus beneficios.

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