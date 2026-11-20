Fórmula presidencial del PCN, integrada por el general Alirio García Flamenco y el ingeniero Mauricio Vilanova, en el TSE. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La fórmula presidencial del Partido de Concertación Nacional (PCN) se inscribió este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); la propuesta hecha por el instituto es con Alirio García Flamenco y Mauricio Vilanova.

Alirio García, candidato presidencial, es un militar y general de división, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en 2019 y comandante de la 4ta brigada de infantería. Mientras que su compañero de fórmula es Mauricio Vilanova, ingeniero zootecnista y exalcalde de San José Guayabal entre 2000 y 2024.

En declaraciones a la prensa, Alirio García Sostuvo que de ostentar el poder; una de las medidas sería “transformar esa percepción de seguridad que tenemos en el país y que todos gozamos, irla transformando en otro tipo de seguridad que se nos escapa de la vista: seguridad jurídica, económica, social, alimentaria; para el futuro, un desafío”.

García sostuvo que dentro de su plataforma “queremos defender la libertad de opinión, que está contenida en nuestra Constitución” y que la prensa ejerza su profesión “con libertad”; para “exponenciar nuestro nivel de democracia; una democracia que la vemos erosionada en ciertos aspectos”.

El candidato prometió transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, sostuvo que la economía actual del país no está orientada a la satisfacción de las necesidades de las familias. “Las familias al pasar del tiempo están viendo que el sustento es el más difícil, la satisfacción en las mesas de dichas familias es también igual de difícil y la escasez de empleo; pero no estamos hablando de empleo por una cifra, por tener una estadística de cantidad de empleos, estamos hablando por empleos dignos que logren satisfacer esas necesidades”, dijo.

Sobre la motivación política, destacó que el país “necesita un liderazgo firme, que logre rescatar las características de nuestra República como está establecida en la Constitución y además rescatar aquella erosión que hemos tenido en la democracia, la cual vemos muy necesaria para el ejercicio, no solo político, social de todos nuestros compatriotas”.

Mientras que Mauricio Vilanova, candidato a la Vicepresidencia, sostuvo que “en la vida hay retos (…), hay temas que lo motivan a trabajar”, como propuestas en favor del país, dijo.

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